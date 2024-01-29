МВД сообщило о наказании для устроивших в центре Уфы дрифт водителей

В Уфе дрифтовавших в центре города водителей привлекут к ответственности. Об этом 29 января сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Полицейские установили всех участников ночного заезда. В отношении 25-летнего виновника ДТП составлен административный материал по ст. 12.15 КоАП РФ. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за превышение скорости», — говорится в сообщении представителя МВД в Telegram-канале.

Сам водитель, блогер и коуч Азамат Талхин, рассказал МВД, что захотел таким образом создать контент для социальных сетей. Он поделился, что врезался в ограждение, так как отвлекся на выстрелы фейерверков, которые запускали из окон пассажиры его автомобиля.

Уточняется, что водители как минимум двух машин BMW резко маневрировали, они хаотично перестраивались и дрифтовали, создавая аварийные ситуации.

В настоящее время правоохранители опрашивают девушку, которая следовала за двумя иномарками на отечественном автомобиле. Она также нарушала ПДД, отметила Волк.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ по Башкирии, в отношении уфимского блогера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее в этот день Азамат Талхин в беседе с «Известиями» рассказал, что врезался в стену во время заезда из-за льда. Он поделился, что устроил дрифт с фейерверками по городу, чтобы «порадовать людей». Серьезных травм, как рассказал блогер, он не получил.

По данным портала Ufa1.ru, опасный заезд произошел в ночь на 29 января на улице Карла Маркса в Уфе. Талхин с друзьями совершали маневры на дороге, пуская из окон автомобилей фейерверки. Затем блогер потерял управление и влетел в стену.

До этого, 6 января, подобный заезд прошел и в Москве. Тогда блогеры проехали по Южному Бутово в украшенных гирляндами автомобилях, запуская из окон фейерверки. Блогер, организовавший заезд, рассказал, что таким поступком хотел «сделать людям новогоднее настроение».