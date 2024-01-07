Организатор дрифта с фейерверками рассказал о заезде по Москве

Блогер по имени Эмиль, который вместе со своими товарищами запускал фейерверки из украшенного гирляндами автомобиля в Москве, заявил, что экстремальный заезд был организован только для того, чтобы создать окружающим людям новогоднее настроение. Об этом 7 января он рассказал в беседе с «Известиями».

«Да, это моя идея была — сделать новогоднее настроение людям. Закреплены они (фейерверки. — Ред.) были к машине очень плотно. Салюты эти продаются на «Авито» в свободном доступе», — сказал блогер.

Эмиль отметил, что перед началом мероприятия он со своими товарищами ознакомились с правилами безопасности. Он подчеркнул, что заезд проходил на пустой дороге.

«Плюс впереди нас ехала наша же машина, которая перекрывала движение, и сзади ехала наша машина, чтобы обычные люди не проезжали мимо», — поделился блогер.

По его словам, всего в заезде было семь машин, все они принадлежали товарищам организатора и ему самому. Эмиль рассказал, что такой экстремальный дрифт был задуман для поднятия людям новогоднего настроения.

«Все какие-то грустные ходят, мы решили вот так вот развлечь», — объяснил он.

Блогер добавил, что заезд длился от силы две минуты, после чего сотрудники полиции почти сразу же их остановили, всё объяснили и ребята прекратили данное мероприятие.

«Остановили нас полицейские. Объяснили, что не нужно взрывать фейерверки из машины, потому что это небезопасно. А так в принципе больше ничего не сказали. Фейерверки разрешены в свободном доступе», — вспомнил Эмиль.

Накануне сообщалось, что блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков в Южном Бутово из автомобилей. Кадры произошедшего распространились в социальных сетях. Водители украшенных гирляндами машин устроили дрифт на дороге. Как следует из видео, молодые люди из окон транспортных средств запускают фейерверк и мешают движению на трассе.