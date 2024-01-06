Блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков из машин в Москве

В Москве блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков в Южном Бутово из автомобилей. Кадры произошедшего распространились в социальных сетях.

Водители украшенных гирляндами машин устроили дрифт на дороге. Как следует из видео, молодые люди из окон транспортных средств запускают фейерверк и мешают движению на трассе.

Ранее, 18 декабря, сообщалось, что в Геленджике женщина забралась на самую верхушку 20-метровой городской елки. По данным 93.RU, выпившая девушка гуляла в компании приятельниц на Центральной площади, когда у нее появилась идея продемонстрировать им свои способности. Пока россиянка лезла на ель, подруги стояли внизу, давая советы.