По решению врача: в России могут изменить нормы по ограничению прав психически больных

В Минздраве предложили изменить нормы по ограничению прав пациентов, которые лечатся в психиатрических стационарах. Согласно проекту постановления, решение будут принимать врачи. При этом срок ограничения не может составлять более 15 дней, включая день постановления. Для чего нужны такие нововведения и как они будут работать на практике, выясняли «Известия».

Ограничение прав больных в психиатрии на 15 дней: подробности

В Минздраве предлагают скорректировать нормы по ограничению прав психиатрических больных, которые лечатся в стационарах. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в документе, ограничение прав пациента только на основании диагноза и факта нахождения в больнице или под диспансерным наблюдением недопустимо. А само вынесение решения — обусловлено конкретными обстоятельствами. Кроме того, врачи должны не только указывать форму ограничения прав, но и обосновывать свой выбор.

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Согласно инициативе, урезать пациента в правах можно будет не более чем на 15 дней, но при необходимости срок продлят: для этого потребуется новое постановление.

Как отмечается в тексте проекта, он был разработан в интересах пациентов — чтобы обеспечивалось соблюдение их прав. Проект распространяется на работу медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационаре, как государственной, так и муниципальной систем здравоохранения.

«Известия» направили запрос в Министерство здравоохранения для подробностей.

Как изменятся права психически больных

По данным Минздрава за 2021 год, в России зарегистрировано более 5,6 млн человек, страдающих психическими расстройствами. В последние годы в стране появилась тенденция на оказание таким людям внебольничной помощи — в этом помогает расширение круга врачей, которые «ведут» пациентов, и персонифицированная терапия.

Однако часть пациентов всё равно оказывается в стационарах. Права этих граждан закреплены в законе РФ N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Как объясняет юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Екатерина Туслякова, госпитализированные с психическими расстройствами люди могут обращаться к главному врачу или заведующему отделением по вопросам лечения, обследования или выписки из медицинской организации, а также подавать жалобы, выписывать газеты и журналы, соблюдать религиозные обряды и даже работать или получать образование.

При этом некоторые права госпитализированных пациентов могут быть ограничены. Это делается по рекомендации врачей в интересах здоровья или безопасности пациентов, а также в интересах здоровья или безопасности других лиц, отмечает юрист правовой группы региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор.

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

— Дело в том, что в больницах люди часто находятся в состоянии обострения, когда они не вполне могут правильно оценивать обстановку, взаимодействовать с другими пациентами, с персоналом. Поэтому такой вопрос неизбежно возникает, — добавляет юрист.

С другой стороны, отмечает он, нельзя допустить, чтобы эти ограничения были произвольными, чрезмерными и вызванными не необходимостью, а, например, удобством персонала или желанием сокрыть какие-либо нарушения. А контролировать исполнение, даже с учетом возможных изменений, может быть непросто.

Как ограничивали права психически больных раньше

Вопрос об ограничении прав психически больных активно поднимался в советское время — тогда это привело к тому, что «люди в больницах были практически бесправными», уточняет в беседе с «Известиями» Павел Кантор. Это закрепилось даже в бытовом представлении: мол, если пациента «скрутили» психиатры, защитить себя он не уже сможет.

— Это положение должен был исправить закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», принятый в далеком 1993 году. Он разделил права пациентов больниц на две группы. Права, которые нельзя ограничивать (например, подавать жалобы в органы власти, встречаться с адвокатом, получать вознаграждение за труд, если пациент работает). И права, которые могут быть ограничены в интересах здоровья и безопасности — например, принимать посетителей, пользоваться телефоном или переводить деньги , — рассказывает адвокат.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

За почти 30 лет документ устарел и потребовал актуализации. Поэтому в августе 2023 года были приняты поправки, которые уточняли перечень прав пациентов больниц (в действие они вступают с 1 сентября 2024 года). А главное — эти поправки установят процедуру ограничения прав.

— В частности, в законе теперь указано, что процедура ограничения прав устанавливается правительством — раньше конкретного порядка прописано не было, и медицинские работники могли принимать решение по своему усмотрению. Соответственно, правительству надо было разработать и принять соответствующие правила. Появление этого проекта — закономерный итог работы по внесению изменений в закон о психпомощи, — заключает собеседник «Известий».

Положения Минздрава об ограничении прав психически больных

Как объясняет Павел Кантор, изменения, предлагаемые Минздравом, фиксируют несколько важных положений.

Во-первых, теперь ограничивать права пациента можно не произвольно, а согласно одной из четко определенных форм (например, «определения перечня запрещенных предметов для пациента» или «ограничение круга допускаемых посетителей»). Во-вторых, ограничение накладывается главным врачом или заведующим строго в письменной форме и должно содержать конкретные причины и мотивы, которые пациент может оспорить и обжаловать.

В-третьих, ограничение накладывается на определенный срок (не более 15 дней), после чего должно пересматриваться. А в-четвертых, об ограничении прав пациента должны быть уведомлены его родственники.

Фото: ТАСС/Евгений Леонов

— Поэтому принятие этих правил, конечно, даст положительный эффект для пациентов и их родственников — они будут лучше понимать свои права и обязанности. Но есть и обратная сторона — непонятно, кто будет контролировать соблюдение норм. Психиатрические больницы, по понятным причинам, организации закрытые, и снаружи плохо видно, что происходит внутри, — говорит юрист.

Поэтому, заключает он, важно понимать, будут действовать в отношении психиатрических больниц какие-то формы эффективного контроля — общественного, ведомственного или государственного. Движения в этом направлении начались до пандемии, но во время нее приостановились. Потому остается надеяться, что они возобновятся — и родственникам станет проще следить за тем, как соблюдаются права психиатрических больных.

Другие проблемы

О важности изменений в законодательстве, связанном с соблюдением прав психиатрических больных, говорит адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Екатерина Антонова. По ее мнению, в перспективе они должны касаться не только ограничений для госпитализированных пациентов.

— Сегодня в нашей практике бывают непростые ситуации, связанные с гражданскими делами: например, человеку может быть назначен опекун только по окончании судебного разбирательства. А что делать до вынесения решения суда по существу? Как быть, если потенциально недееспособное лицо не хочет идти в суд? Механизм не прописан в законе до конца, и тяжбы ложатся на плечи родственников больного, — рассказывает Антонова.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Еще хуже, по словам эксперта, ситуация обстоит в уголовных делах. Для выявления признаков психического заболевания подсудимый (подследственный) решением суда помещается в психиатрический стационар закрытого типа, где он пробудет длительное время. В последствии, если подозрения подтвердятся, подсудимого переведут в специализированное медицинское учреждение.

— При этом у родственников часто нет доверенности на право получения информации о здоровье человека. С учетом особенностей его заболевания, такие ситуации становятся практически бесконтрольными для его близких. Оспорить выводы экспертов можно только процессуальным путем. А суд вряд ли захочет назначать повторную психиатрическую экспертизу, — говорит собеседница «Известий».

Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Между тем существующее предложение Минздрава эксперт тоже оценивает положительно: по мнению юриста, ограничение прав психически больных людей в данном случае будет способствовать сохранению их здоровья и здоровья окружающих, исключая их контакты в общественных местах и (или) пользование потенциально опасными орудиями труда, автомобилями и предметами, а также на получение ими необходимого лечения, от которого без врачебного воздействия они могут отказываться.

— Нововведения позволяют сделать ограничения ситуативными. А это означает, что к каждой конкретной ситуации может быть привлечено больше внимания. Но как эти нововведения станут работать в реальной жизни — покажет время, — заключила она.