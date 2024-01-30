«Шансов поехать в Париж нет»

В январе начался сезон у российских легкоатлетов, которые, как и большинство других наших спортсменов, продолжают быть отстраненными от международных соревнований. Главная звезда, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в Токио, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене победила 7 января на турнире «Рождественские старты» в Екатеринбурге, стала третьей на турнире в Челябинске, победила на турнире в Москве, а в минувшие выходные стала четвертой на специальном соревновании для прыгунов в высоту «Битва полов», уступив молодым россиянкам Наталье Спиридоновой и Дарье Слеповой, а также Карине Демидик из Белоруссии.

В интервью «Известиям» знаменитая спортсменка рассказала о мотивации продолжать выступать, возможности поехать на Игры БРИКС в Казани и Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге, а также поделилась впечатлениями от посещения недавнего чемпионата России по прыжкам у фигуристов.

— Каково было в очередной раз участвовать в «Битве полов»?

— Соревнования прекрасные. Соревновательная атмосфера — просто чудо. Это то, что любит каждый спортсмен. Я очень рада, что у нас молодые участники прыгали, привыкали к такой атмосфере и показывали отличные результаты. Спасибо зрителям, потому что их поддержка нас питает и дает идти дальше.

— Можно сказать, что молодые Наталья Спиридонова и Дарья Слепова уже подбираются к вам по уровню?

— Не подбираются, а уже меня перепрыгали (улыбается). И это классно! Это говорит о том, что все идут вперед, все хотят показывать высокие результаты. Это то, что нужно любому виду спорта. Подрастающее поколение уже в хорошей форме — и Наташа, и Даша, и Карина (белорусская легкоатлетка, ставшая второй на турнире «Битва полов». — «Известия»). Мы здорово посоревновались, поборолись. Уверена: болельщики получили удовольствие. Я точно получила удовольствие.

— Своей формой на первых в году соревнованиях вы довольны?

— Нет, конечно. Недовольна. Но это не то чтобы недовольство формой. Просто нужно принять, что у меня пока такое состояние. Есть еще много нюансов в подготовке. И единственное, что я могу сделать, — прийти завтра на тренировку и продолжить работу. Готовлюсь к следующим соревнованиям, мы с тренером идем по сезону, работаем над техническими нюансами. Здорово, что у нас в календаре много стартов: соревнование — это лучшая тренировка. И здесь надо варьировать подготовку, находить способы улучшить результаты. В этом я абсолютно доверяю тренеру. Сегодня злюсь и ругаюсь из-за неудачных результатов, завтра иду на тренировку.

— Как находите мотивацию продолжать выступать с учетом того, что уже выиграли все возможные награды, а теперь даже простое участие в международных соревнованиях пока невозможно?

— Ой, тяжело (вздыхает). Мне кажется, я еще не нашла ответ на этот вопрос, как нахожу мотивацию. Только любовь к прыжкам, только любовь к виду спорта, желание бороться поднимает меня идти на тренировки.

— Еще надеетесь попасть на Олимпиаду в Париже?

— Уже нет.

— Закрыли для себя эту историю?

— Ситуация, которая есть на сегодняшний день, говорит, что нет шансов выступить в Париже.

— В этой связи вам интересно выступить на ключевых соревнованиях, которые летом будут организованы в России, — Играх БРИКС в Казани и Играх дружбы в Москве и Екатеринбурге?

— К сожалению, у российских атлетов нет другого выбора.

— С критериями МОК по допуску российских и белорусских спортсменов до международных соревнований ознакомились?

— Нет, не читала. Не хочу об этом говорить. Как я уже сказала, на сегодняшний день шансов выступить в Париже ноль. Всё.

— Есть временные рамки, которые вы для себя определили в плане продолжения карьеры?

— Нет никаких рамок. Я хочу прыгать, хочу наслаждаться эмоциями, поддержкой болельщиков. И стараться прыгать выше, чем сегодня.

— Какие впечатления от недавнего посещения чемпионата России по прыжкам у фигуристов?

— Болельщики, огромная фан-база, которая искренне и с любовью следит за фигуристами, приезжает на соревнования. У нас тоже есть такие болельщики — это прекрасно. И прошлогодний чемпионат России это подтвердил. Всё можно сделать — реально проводить соревнования и популяризировать легкую атлетику так, чтобы зрители массово приходили и болели за нас. Это основная моя эмоция сейчас — любовь болельщиков несет вперед. Это здорово. И спасибо им, что они с нами.

— Как сделать так, чтобы на легкоатлетов ходило столько же людей, сколько на фигуристов?

— Это зависит от работы федерации, наших результатов. От федерации требуется популяризация. А от меня — результаты, яркие прыжки. Каждый это понимает. И мы стараемся.

— Подобное дает мотивацию выступать дальше? Ведь посещаемость соревнований во многом зависит от вашего имени и вашего участия в них.

— Я очень надеюсь, что внесла свой процент вклада в то, что люди ходят на наши соревнования. Но очень хочу, чтобы подобное внимание продолжалось и только повышалось в дальнейшем.