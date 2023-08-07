При всей полноте: аншлаг не помог Ласицкене выиграть чемпионат страны

Чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске вызвал неожиданный ажиотаж у местных болельщиков. Несмотря на то что вход на стадион в этом году был платным, зрители почти полностью заполнили трибуны. Состав участников ожидания болельщиков не подвел — на первенство страны заявились главные звезды отечественной легкой атлетики. Правда, показать свою истинную силу смогли не все лидеры. В частности, высокие результаты так и не продемонстрировала наша главная звезда Мария Ласицкене.

Три тренировки

При этом многие болельщики пришли на стадион, чтобы посмотреть именно выступление Марии. Российская прыгунья в высоту была единственной олимпийской чемпионкой среди участниц. Однако порадовать высоким результатом спортсменка не смогла. Ласицкене, чьим личным рекордом является 2,06 м, в Челябинске покорила только высоту в 1,86 м и в итоге оказалась на седьмом месте. Победу с результатом 1,97 м одержала белоруска Карина Демидик.

Причина такого выступления понятна. Мария начинала сезон в мае на командном чемпионате России. В Сочи она стала второй, пропустив вперед всё ту же Демидик. После соревнований Ласицкене пожаловалась на проблемы с ахиллом. После необходимых медицинских обследований легкоатлетка решила пропустить следующие старты. Она не участвовала ни в Дне прыжков в высоту и «Мемориале братьев Знаменских» в «Лужниках» в июне, ни в Кубке России в июле.

В прыжковый сектор она вернулась как раз на чемпионате России в Челябинске. Завершив выступление, Мария призналась, что перед чемпионатом успела провести только три технические тренировки и «чудес не бывает». Несмотря на это, Мария по-прежнему пользуется огромной популярностью у болельщиков, которым после соревнований она еще долго раздавала автографы. Возможно, на итоги ее выступления повлияла и низкая мотивация — в мае Мария со слезами на глазах рассказывала, что пока не верит в возвращение на мировую арену.

У мужчин прекрасный результат в прыжке с шестом продемонстрировал Тимур Моргунов, победивший с результатом 5,87. После чего Тимур порадовал публику прыжками на 6,01, попытавшись обновить личный рекорд, установленный на чемпионате Европы 2018 года (6,00). Отличную конкуренцию нашему лучшему шестовику составили серебряный призер турнира Александр Соловьев, который теперь, как и Тимур, стал обладателем олимпийского норматива — 5,82 и бронзовый призер Михаил Шмыков — 5,77. Оба установили в Челябинске личные рекорды.

— Это точно один из лучших чемпионатов России за последние годы, — отметил в беседе с «Известиями» Моргунов. — Такого количества зрителей в России на легкой атлетике я еще не видел. Разве что в Чебоксарах, когда выступала Елена Исинбаева. В Челябинске же зрители заряжали, подбадривали, давали сил. Это мотивировало, я более уверенно себя чувствовал в секторе. Личный рекорд, правда, поставить не получилось. Думаю, это связано с тем, что я пропустил зимний сезон — не набрал объем прыжков. К 6 м надо готовиться лучше. Соперники удивили, особенно Соловьев. Он преодолел олимпийский норматив с запасом. Думаю, Саша мог бы взять и 5,82.

Титановая кость

Другим звездным участником стал Сергей Шубенков. Его путь на чемпионат России тоже получился сложным. В конце июня тренер спортсмена Сергей Клевцов сообщал, что Шубенков сломал ключицу. «Сергей упал с недавно купленного мотоцикла, когда поехал после тренировки покататься по лесу, завтра он собирается поехать к нашему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужно ли делать операцию. Сделают снимок, тогда наступит ясность. У него перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки», — сокрушался Клевцов.

Операция потребовалась. Шубенкову поставили титановую кость. Врачи говорили, что спортсмену придется пропустить минимум полгода. Ходили разговоры, что легкоатлет полностью пропустит сезон — выступать в Челябинске он точно не планировал. Но Сергей восстановился за месяц с небольшим. Как показал чемпионат страны, восстановился все-таки не до конца. Если до травмы Шубенков не давал шансов никому в России, то в Челябинске он довольствовался лишь третьим местом.

«Я — киборг, чувствовал себя так во время забега, — приводит слова барьериста «Р-Спорт». — Когда голову поворачивал, чувствовал натяжение, было дискомфортно. А во время предварительного забега это пропало — может, оторвал там что-то».

Победу в беге на 110 м с барьерами одержал Анатолий Киселев. В послематчевых интервью он признавался, что не верит ни тому, что обогнал Шубенкова, ни своему времени — Киселев показал результат 13,36, что стало его личным рекордом.

Белорусский пьедестал

Шубенков хоть и оказался третьим, но серебряные медали чемпионата России всё же получил. Дело в том, что второе место занял белорус Виталий Парахонько, который выступает вне зачета.

Вообще легкоатлетов из Белоруссии прибыло в Челябинск немало. И на подиум они тоже поднимались регулярно. В беге на 100 м с барьерами вообще произошел уникальный случай. Три лучших результата показали белоруски Эльвира Граборенко, Руслана Романовская и Светлана Парахонько. А вот россиянка Виктория Погребняк финишировала четвертой, но титул чемпионки России достается именно ей — по той же причине, что и серебро Шубенкову.

Соседи составили отличную конкуренцию нашим легкоатлетам. Прыгунья в длину Виолетта Скворцова стала регулярно выступать и забирать первые места на российских стартах. В Челябинске она выиграла соревнования по прыжкам в длину, а вот в тройном осталась только с бронзой. Екатерина Конева в этом сезоне никак не могла обойти белорусскую соперницу, но на чемпионате России показала действительно хорошие прыжки. 14,79 м — это четвертый результат сезона в мире.

Победа Кнороз

Более активной борьбы многие ожидали в секторе для прыжков в высоту у мужчин. Сейчас это один из главных видов нашей легкой атлетики, потому что между призерами чемпионата мира Данилом Лысенко и Ильей Иванюком образовалась серьезная конкуренция. К тому же в Челябинске к ним добавился обладатель бронзы Игр в Токио Максим Недосеков. Но Максим только недавно приступил к тренировкам, и к тому же его заметно подкосила смерть тренера Татьяны Нарейко, которую он всегда называл второй мамой.

Своих лучших прыжков на чемпионате России Максим не показал, оставшись за пределами тройки призеров. Быстро выбыл из борьбы и Иванюк. Его результата 2,23 хватило для серебряной медали, хотя Матвей Тычинкин покорил такую же высоту, но с большим числом попыток. Так что победа Лысенко с результатом 2,33 была чересчур спокойной.

Сенсация чуть не случилась и у женщин в прыжках с шестом. Здесь в отсутствие Анжелики Сидоровой, которая находится в декрете, безоговорочным фаворитом является Полина Кнороз. Однако она едва не выбыла уже в квалификации, провалив два прыжка, но в итоге все-таки выполнив необходимый норматив (4,20 м) с третьей попытки. В финале Полина уверенно победила с результатом 4,62 м, но сил и эмоций затратила много.

— Думаю, это был тяжелейший старт в моей карьере, — призналась «Известиям» Полина Кнороз. — После квалификации выпила четыре чайника чая с ромашкой, чтобы успокоиться. Накручивала себя, думала, что и в финале также не смогу показать ничего серьезного. Рада, что в итоге всё получилось. Очень рада. Мне было важно выиграть летний чемпионат России. Хотела прыгнуть выше, но всё еще будет.

Болельщики действительно серьезно помогли спортсменам — многие атлеты на этом турнире обновили свои личные рекорды. Так, в полуфинальном забеге на 100 м приличные 11,10 секунды показала Кристина Макаренко, а в аналогичной дисциплине у мужчин Ярослав Ткалич два раза за день обновил свой личник: 10,21 в полуфинале и 10,16 в финале.

Следующим важным стартом для легкоатлетов станет финал серии «Королева спорта», который пройдет в Екатеринбурге с 17 по 19 августа. Параллельно в Будапеште начнется чемпионат мира — но, увы, пока без нас.