Статус обновлен: Путин зарегистрирован кандидатом в президенты России

ЦИК России 29 января зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на выборах 2024 года. Теперь в избирательном бюллетене уже точно будет четыре фамилии: помимо действующего главы государства это представители парламентских партий — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Центризбирком просит других претендентов на статус кандидата в президенты поспешить со сдачей необходимого числа подписей: это нужно успеть сделать до конца месяца. Кроме того, в понедельник начался прием заявок на участие граждан в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах президента РФ.

Регистрация Владимира Путина

Центризбирком в начале новой рабочей недели зарегистрировал действующего главу государства Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ на предстоящих выборах в марте. Теперь в избирательном бюллетене будет значиться как минимум четыре фамилии. Первыми получили статус кандидатов в президенты представители парламентских партий — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Им не требовалось собирать подписи в поддержку своих кандидатур. Владимиру Путину как самовыдвиженцу нужно было представить не менее 300 тыс. подписей избирателей.

По словам секретаря Центризбиркома Натальи Будариной, из 315 тыс. подписей, сданных в поддержку Владимира Путина, случайным образом для проверки были отобраны 60 тыс.

«В результате проведенной проверки недействительными признана 91 подпись из 60 тыс. Это неточности в сведениях об избирателях. Таким образом, 91 недействительная подпись — это 0,15% от числа проверенных», — сказала она.

Сопредседатели штаба главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков во время процедуры сдачи подписей в поддержку баллотирующегося в президенты РФ Владимира Путина в Центральной избирательной комиссии РФ Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Бударина уточнила, что недостоверных подписей не имеется. Таким образом, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей составило 314 909, этого числа достаточно для регистрации кандидата.

Кроме того, Центризбирком 29 января утвердил вторую часть списка доверенных лиц Владимира Путина. Первая была зарегистрирована в декабре прошлого года, в нее вошли 346 человек. Общее число доверенных лиц кандидата в настоящий момент составляет 544. Так, в список вошли глава «Газпрома» Алексей Миллер, представители знаменитой цирковой династии дрессировщиков братья Эдгард и Аскольд Запашные, фехтовальщицы София Позднякова и Софья Великая, певцы Олег Газманов, Стас Михайлов, комик Азамат Мусагалиев, телеведущие Вячеслав Манучаров, Александр Масляков и Дмитрий Губерниев, композиторы Игорь Матвиенко, Максим Фадеев.

Для Владимира Путина предстоящие выборы станут пятыми в политической карьере, до этого он четырежды избирался на пост главы государства (2000, 2004, 2012, 2018 годы), лучший результат был показан в 2018 году, тогда он набрал 76,69% голосов избирателей.

ЦИК просит поторопиться

Представители непарламентских политических партий должны в срок до 31 января представить не менее 100 тыс. подписей в поддержку своих кандидатур. Эту процедуру необходимо пройти Сергею Малинковичу («Коммунисты России»), Борису Надеждину («Гражданская инициатива»), Андрею Богданову (Российская партия свободы и справедливости), Сергею Бабурину («Российский общественный союз») и Ирине Свиридовой (Демократическая партия России). Малинкович уже представил подписи в ЦИК, Сергей Бабурин, как ожидается, сделает это 30 января, Андрей Богданов — 31 января.

Кандидат на пост президента РФ председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович во время доставки подписей, собранных в поддержку его выдвижения на президентских выборах, в Центральную избирательную комиссию РФ Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании 29 января уточнила, что

ЦИК РФ не владеет информацией о планах четырех претендентов для регистрации кандидатами в президенты сдать подписи и просит сообщить об этом как можно скорее. Речь идет о двух самовыдвиженцах Анатолии Баташеве и Раде Русских, а также о двух представителях от непарламентских партий Борисе Надеждине («Гражданская инициатива») и Ирине Свиридовой (Демократическая партия России).

Памфилова поручила сотрудникам аппарата Центризбиркома направить телеграммы каждому из претендентов с настоятельной просьбой уведомить ЦИК о том, когда они планируют принести подписи.

«Времени осталось всего ничего, 31 января — это рубеж. Это в их же интересах, чтобы не было столпотворения, чтобы мы могли развести с другими кандидатами, чтобы мы могли организовать этот процесс. А не просто так — пришли, когда захотели, <...> что хотите, то и делаете. Я это буду расценивать как провокацию», — подчеркнула Элла Памфилова.

Ранее в своем Telegram-канале Борис Надеждин написал, что собрал 200 тыс. подписей для выдвижения на выборы президента РФ, сейчас отбираются лучшие 105 тыс. подписей для сдачи в ЦИК. По словам политика, его штаб планирует сдать подписи в ЦИК 31 января.

Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

В разговоре с «Известиями» политологи уже прогнозировали, что в избирательном бюллетене россияне увидят от четырех до шести фамилий.

— Надеждин предпринимает немало предварительных технологических и медийных шагов. Остальные выдвинувшиеся кандидаты малозаметны и существенного влияния на ход кампании не окажут, — сказал «Известиям» гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

В избирательные бюллетени на выборах президента попадет не более 4–6 фамилий, считает первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. Старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Олег Ляховенко не придает большого значения потенциальному числу фамилий в избирательном бюллетене.

Старт регистрации для онлайн-голосования

В полночь 29 января также стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании, которое впервые применят на президентских выборах в России. Такая форма волеизъявления будет доступна жителям 29 регионов, в том числе Москвы.

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

По словам Эллы Памфиловой, по состоянию на утро 29 января около 10 тыс. заявок подано на участие в дистанционном электронном голосовании, еще 2,5 тыс. — для голосования по месту нахождения через систему «Мобильный избиратель».

Основной наплыв заявок для участия в ДЭГ можно ожидать, скорее всего, ближе к концу февраля, считает глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов.

— Это зависит в основном от информационной кампании в регионах: когда избиратели воспримут идею, что скоро выборы и что они хотят зарегистрироваться на ДЭГ. Поэтому я думаю, что основной наплыв, скорее всего, будет где-то в середине — второй половине февраля, — уточнил он.

Ранее «Известия» писали, что установленный во время ЕДГ в сентябре 2023 года рекорд по числу проголосовавших онлайн вполне может быть побит на президентских выборах в марте 2024 года. Как отмечал Олег Артамонов, число тех, кто отдаст свой голос на федеральной платформе ДЭГ, может составить порядка 1,5–2 млн человек (без учета Москвы, так как жители столицы голосуют через собственную платформу ДЭГ).

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

При этом если в Москве в онлайн-формате выразит свою волю как минимум такое же количество людей, как на ЕДГ-2023, то общее число участников дистанционного голосования составит около 5 млн.

Во время единого дня голосования в сентябре 2023 года ДЭГ было доступно в 25 субъектах Федерации. Тогда председатель ЦИК России Элла Памфилова оценивала потенциальный охват избирателей в 21,5 млн человек. На президентских выборах онлайн-голосование потенциально привлечет около 38 млн человек.