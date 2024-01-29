На Украине будут судить вымогавшего взятки у подчиненных командира взвода

На Украине будут судить командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, которого подозревают во взяточничестве за предоставление военнослужащим отгулов. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает украинское Государственное бюро расследований (ГБР).

«Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с бойцов плату за возможность взять отгул. Обвинительный приговор направлен в суд», — отмечает ведомство.

Отмечается, что командир брал у военных по 4 тыс. гривен ($105,5) за день отпуска, в случае отказа давать деньги угрожал проблемами с прохождением службы и даже физической расправой. ГБР подчеркивает, что были установлены факты применения силы и избиения солдат.

На данный момент задокументировано 10 фактов получения взятки. Командира обвинили в получении неправомерной выгоды и применении насилия к подчиненному, санкция в таком случае предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

До этого, 8 января, ГБР сообщило, что на Украине возбуждено уголовное дело о растрате почти 950 млн гривен (около $25 млн) в отношении бывшего заместителя министра обороны и начальника одного из департаментов. Преступление было совершено при закупке бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского в начале ноября 2022-го об отсутствии мошенничества среди должностных лиц, аресты продолжаются.