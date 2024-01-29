Премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил о своем уходе с должности

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что покидает свой пост. Об этом он заявил на брифинге в понедельник, 29 января.

«Дорогие друзья, хочу сообщить, что сегодня я ухожу с поста премьер-министра», — сказал Гарибашвили.

Ранее в этот день телеканал «Имеди» сообщил, что Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе с 1 февраля поменяются должностями. Отмечалось, что решение было принято еще 24 января на заседании политсовета фракции. Как указал телеканал, кадровая перестановка пройдет на партийном съезде 1 февраля.

Гарибашвили в ходе брифинга подтвердил, что получил предложение от «Грузинской мечты» занять должность председателя.

Ранее, в октябре прошлого года, парламенту Грузии по результатам голосования не удалось объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили. Данная процедура была инициирована «Грузинской мечтой» в начале сентября из-за визита главы государства в Евросоюз без согласия правительства. Зурабишвили обвинили в нарушении конституции Грузии. Позже с данной оценкой согласился конституционный суд страны.