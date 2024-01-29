Премьер Грузии с 1 февраля поменяется должностью с главой правящей партии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе с 1 февраля поменяются должностями. Об этом 29 января сообщил телеканал «Имеди».

По его данным, кадровая перестановка произойдет 1 февраля на партийном съезде. Соответствующее решение было принято 24 января на заседании политсовета партии. Таким образом, Кобахидзе будет назначен премьером и политическим секретарем «Грузинской мечты».

При этом законодательство Грузии предусматривает автоматическую отставку кабмина в случае ухода премьер-министра. После этого правящая партии должна выдвинуть нового кандидата, который сформирует новое правительство и направит на утверждение парламенту.

Новый состав кабинета министров должен получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Следующий председатель партии, в свою очередь, будет избран на ее съезде.

Гарибашвили возглавляет грузинское правительство с февраля 2021 года, находясь на этом посту во второй раз.

Ранее, 18 октября 2023 года, парламенту Грузии по результатам голосования не удалось объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили. Данная процедура была инициирована «Грузинской мечтой» в начале сентября из-за несогласованного визита главы государства в Евросоюз. Зурабишвили обвинили в нарушении конституции страны. Позже с данной оценкой согласился конституционный суд Грузии.