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Задержан подозреваемый в тройном убийстве в 1999 году мужчина

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Фото: МВД России
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Оперативники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России совместно с сотрудниками подразделений из Ростовской и Орловской областей задержали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в 1999 году. Об этом 29 января сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она пояснила, что в марте 1999 года в Волгодонске Ростовской области четверо мужчин выпивали в квартире местной жительницы, после чего расправились с ней и двумя ее несовершеннолетними детьми. Тела убитых были сложены в ванну, а из квартиры похищено 240 рублей и золотое кольцо.

Трое фигурантов были задержаны по горячим следам и приговорены к тюремному заключению на срок от 10,5 до 13 лет. Еще один мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Правоохранители установили, что он мог находиться в другом регионе под чужим именем.

«Эксперты провели сравнительное исследование его изображений многолетней давности и полученной оперативным путем фотографии одного из жителей Орловской области. Согласно выводам специалистов, предполагаемый убийца и семьянин из поселка Хотынец — это одно и то же лицо», — рассказала Волк.

Задержанный сообщил, что после убийства он жил на острове в Цимлянском водохранилище, где оборудовал землянку и продавал рыбу. Спустя год он приобрел паспорт на чужое имя, по которому он стал на 11 лет старше. Позже жил в Московской области и работал там сантехником, а в 2012 году женился на жительнице Орловской области.

Задержанный уже доставлен в Ростовскую область и передан сотрудникам следственного отдела по городу Волгодонску.

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В ноябре прошлого года в Солнечногорске 49-летнему мужчине было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном 29 лет назад. Он был задержан в 2023 году в одном из магазинов города Нальчик и доставлен в следственные органы.

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