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В Солнечногорске мужчина задержан по делу об убийстве 29-летней давности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Солнечногорске 49-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном 29 лет назад. Об этом 13 ноября сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

У следствия были данные о причастности мужчины к убийству жителя Солнечногорска 7 сентября 1994 года. После того как произошло преступление, он уехал из Московской области, жил в горной местности и работал пастухом.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские в 2023 году вышли на след злоумышленника — 49-летнего мужчины и задержали его в одном из магазинов города Нальчик. Фигурант доставлен в следственные органы», — передает слова начальника Управления информации и общественных связей Татьяны Петровой сайт ГУ МВД России по Московской области.

Сообщается, что результаты осмотра места жительства мужчины подтверждают причастность обвиняемого к убийству: в квартире нашли вещи потерпевшего. Свидетели по делу также указали, что в день убийства мужчина выходил из подъезда дома, где произошло преступление, на его вещах были капли крови.

Следствие продолжает работать над этим уголовным делом.

Долгие поиски: СК раскрыл серию убийств 20-летней давности
Убийцы-«гастролеры» перебирались из региона в регион, чтобы избежать наказания

Следователь по особо важным делам ГСУ СК по Московской области Анна Овчинникова 8 ноября рассказала «Известиям», что Следственный комитет (СК) РФ раскрыл серию из 12 убийств, которые произошли в Москве, Московской, Рязанской областях и Ставропольском крае в 2001–2002 годах. Летом 2022 года следователи задержали первого подозреваемого — жителя Ставропольского края Анатолия Маркова. На допросе он признался в преступлениях и выдал своего подельника — гражданина Украины Александра Лесного. Выяснилось, что мужчины вели асоциальный образ жизни и убивали тех, с кем выпивали.

Самое массовое убийство произошло в 2002 году в Луховицком районе Подмосковья, где обвиняемые во время застолья убили пятерых человек, а затем лишили жизни и двух их соседей, опасаясь, что те могли стать свидетелями преступления.

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