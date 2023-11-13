В Солнечногорске мужчина задержан по делу об убийстве 29-летней давности

В Солнечногорске 49-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном 29 лет назад. Об этом 13 ноября сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

У следствия были данные о причастности мужчины к убийству жителя Солнечногорска 7 сентября 1994 года. После того как произошло преступление, он уехал из Московской области, жил в горной местности и работал пастухом.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские в 2023 году вышли на след злоумышленника — 49-летнего мужчины и задержали его в одном из магазинов города Нальчик. Фигурант доставлен в следственные органы», — передает слова начальника Управления информации и общественных связей Татьяны Петровой сайт ГУ МВД России по Московской области.

Сообщается, что результаты осмотра места жительства мужчины подтверждают причастность обвиняемого к убийству: в квартире нашли вещи потерпевшего. Свидетели по делу также указали, что в день убийства мужчина выходил из подъезда дома, где произошло преступление, на его вещах были капли крови.

Следствие продолжает работать над этим уголовным делом.

Следователь по особо важным делам ГСУ СК по Московской области Анна Овчинникова 8 ноября рассказала «Известиям», что Следственный комитет (СК) РФ раскрыл серию из 12 убийств, которые произошли в Москве, Московской, Рязанской областях и Ставропольском крае в 2001–2002 годах. Летом 2022 года следователи задержали первого подозреваемого — жителя Ставропольского края Анатолия Маркова. На допросе он признался в преступлениях и выдал своего подельника — гражданина Украины Александра Лесного. Выяснилось, что мужчины вели асоциальный образ жизни и убивали тех, с кем выпивали.

Самое массовое убийство произошло в 2002 году в Луховицком районе Подмосковья, где обвиняемые во время застолья убили пятерых человек, а затем лишили жизни и двух их соседей, опасаясь, что те могли стать свидетелями преступления.