СК раскрыл серию массовых убийств более чем 20-летней давности

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела о двенадцати убийствах на территории Москвы, Московской, Рязанской областей и Ставропольского края в 2001–2002 годах. Об этом «Известиям» рассказала следователь по особо важным делам ГСУ СК по Московской области Анна Овчинникова.

Сотрудникам ее подразделения было поручено изучить уголовные дела о преступлениях прошлых лет, по которым предварительное расследование приостановили.

«Мы установили, что в материалах имеются дактилоскопические карты лиц, которые на тот момент не были проверены на предмет причастности, а их личности не устанавливались. Были изучены и выявлены следы генетического профиля, который составили на месте преступления», — рассказала Овчинникова.

В результате правоохранителям удалось летом 2022 года задержать первого подозреваемого — жителя Ставропольского края Анатолия Маркова. На допросе он признался в преступлениях и выдал своего подельника — гражданина Украины Александра Лесного.

«Марков и Лесной вели асоциальный образ жизни, выпивали, постоянного места жительства не имели, бродяжничали. Постоянно знакомились с такими же личностями. Убийцы-«гастролеры», системы в их преступлениях не было. Убивали тех, с кем пили», — рассказала следователь.

Самое массовое убийство произошло в 2002 году в Луховицком районе Подмосковья, где обвиняемые во время застолья убили пятерых человек, а затем лишили жизни и двух их соседей, опасаясь, что те могли стать свидетелями преступления.

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