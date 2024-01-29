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Автоэксперт перечислил пять надежных машин за 500 тыс. рублей

Эксперт Солодовник: Lada Granta входит в число самых надежных доступных авто
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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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На российском рынке автомобилей с пробегом можно найти надежные машины по цене до 500 тыс. рублей с высокой ликвидностью, которые не требуют дополнительных вложений. Об этом рассказал директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса Fresh Максим Солодовник, сообщает 29 января «Российская газета».

В список таких популярных моделей, которые неприхотливы в обслуживании, автоэксперт включил Lada Granta, Renault Logan и Sandero, Ford Focus II и Nissan Almera Classic. Главным критерием при выборе автомобиля должен быть не пробег, а история эксплуатации, указал он.

«Представителей французского автопрома отличают надежность, долговечность атмосферных бензиновых двигателей, японского — простота задней подвески, что в данном случае плюс, так как реже ломается. Ну а Ford Focus считается легендой вторичного рынка России с передовым шасси с многорычажной задней подвеской, ставшим новым стандартом в управляемости и долговечности», — отметил собеседник издания.

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23 января аналитики компании «Авто.ру Бизнес» рассказали «Известиям», что средняя цена на подержанные автомобили за 2023 год выросла на 30% — с 1,21 млн рублей в январе до 1,57 млн рублей в декабре 2023 года. Цена от частных продавцов выросла на 32%, а у дилеров — на 22%.

26 января агентство ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие авто» и агентства «Автостат» сообщало, что по итогам 2023 года россияне потратили 5,8 трлн рублей на покупку подержанных автомобилей, что на 25% больше по сравнению с 2022 годом. Это рекордный результат для российского авторынка.

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