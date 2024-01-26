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Россияне потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом

«Автостат»: россияне потратили 5,8 трлн рублей на покупку авто с пробегом
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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По итогам 2023 года россияне потратили 5,8 трлн рублей на покупку подержанных автомобилей, что на 25% больше по сравнению с 2022 годом. Это рекордный результат для российского авторынка, сообщает 26 января ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие авто» и агентства «Автостат».

В декабре прошлого года 35% финансовой емкости рынка составили машины в возрасте до пяти лет (168,3 млрд рублей). Больше всего денег в первый зимний месяц было потрачено на машины от 10 лет и старше (177,3 млрд рублей), доля составила 36,8%. А меньше всего средств россияне потратили на автомобили в возрасте пять–девять лет (135,7 млрд рублей; 28,2%).

Больше всего затрат на «вторичке» приходится на японские и европейские автомобили (суммарно около 70%), а меньше всего — на машины китайских брендов (порядка 3%).

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23 января сообщалось, что в декабре 2023 года траты россиян на покупку новых автомобилей составили 384,7 млрд рублей. Эта сумма также стала рекордной за всю историю наблюдений. На новые машины в прошлом месяце россияне потратили на 17% больше, чем в ноябре прошлого года, и в 2,6 раза больше, чем в декабре 2022 года.

23 января аналитики компании «Авто.ру Бизнес» рассказали «Известиям», что средняя цена на подержанные автомобили за 2023 год выросла на 30% — с 1,21 млн рублей в январе до 1,57 млн рублей в декабре 2023 года. Цена от частных продавцов выросла на 32%, а у дилеров — на 22%.

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