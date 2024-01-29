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В РФ предложили запустить проект малоэтажного строительства «Дальневосточный квадрат»

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Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
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В России необходимо запустить проект малоэтажного строительства «Дальневосточный квадрат» в продолжение уже действующей федеральной программы «Дальневосточный гектар». Соответствующее предложение 29 января озвучил кандидат на должность президента РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе большого рабочего тура по Дальнему Востоку.

По его мнению, запуск проекта будет способствовать освоению и заселению территорий, а также решению важного для дальневосточников вопроса — обеспечения жильем, чтобы у каждой семьи был собственный земельный надел, дом и пространство.

«Мы побывали в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Благовещенске. Много встречался с гражданами страны. В восточной части России живут неравнодушные и патриотичные граждане, которые мечтают о развитии и процветании своей земли. Они готовы вложить все силы и энергию для создания сильного и устойчивого региона. Именно для таких людей, призывающих к активному развитию и труду, предлагаем запустить проект «Дальневосточный квадрат», который органично дополнит программу «Дальневосточный гектар», — сказал Слуцкий.

Он пояснил, что таким образом жители региона будут иметь возможность не только получить земельный участок, но и построить на ней свой дом, а также создать комфортные условия жизни для себя и своей семьи.

В Госдуме также сообщили, что по официальной статистике 67% населения России хотели бы жить на своей земле. Отмечается, что для многих регионов, где строительство многоэтажек дорого и неоправданно, малоэтажное жилье является выходом из ситуации.

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Ранее, в конце ноября 2023 года, правительство РФ распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на арктическую зону России. Отмечалось, что жителям регионов арктической зоны станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья. При этом сама программа была переименована в «Дальневосточную и арктическую ипотеку».

До этого в том же месяце президент РФ Владимир Путин поручил увеличить максимальный размер кредита на покупку жилья по программе «Дальневосточная ипотека» до 9 млн рублей. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал «Известиям», что корректировка программы поспособствует притоку населения на Дальний Восток и повышению потребительской активности на локальном рынке.

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