Эксперт назвал последствия увеличения размера кредита по дальневосточной ипотеке

Максимальный размер кредита на покупку жилья по программе «Дальневосточная ипотека» будет увеличен до 9 млн рублей, следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов считает, что корректировка программы поспособствует притоку населения на Дальний Восток и повышению потребительской активности на локальном рынке. Об этом эксперт рассказал «Известиям» 15 ноября.

«Решение президента об увеличении лимита по дальневосточной ипотеке вписывается в парадигму расширения адресных госпрограмм. Уверен, что эта корректива действительно поспособствует притоку населения на Дальний Восток и повышению потребительской активности на локальном рынке», — сказал он.

По его словам, новый лимит соответствует текущим рыночным ценам в крупнейших городах Дальневосточного федерального округа и позволит россиянам приобретать более просторное жилье, что, в свою очередь, положительно скажется на демографической ситуации.

«Дополнительным стимулом для внутренней миграции граждан на Дальний Восток станет высокая ключевая ставка, которая препятствует приобретению жилья на стандартных условия. По прогнозам главы Центробанка, основной макроэкономический показатель не будет понижен до 10% ранее 2025 года. На мой взгляд, правильно, что власти, опираясь на потенциал строительной отрасли, придают импульс развитию стратегически значимых регионов, которые пока имеют невысокие темпы экономического развития», — заключил Сырцов.

В настоящее время максимальный размер такого льготного ипотечного кредита составляет 6 млн рублей.

Ранее, 12 сентября, глава государства заявил, что дальневосточную ипотеку под 2% нужно распространить на всех работников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.