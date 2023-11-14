Путин поручил увеличить объем авиаперевозок в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по развитию авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО), чтобы к 2030 году их объем составлял не менее 4 млн пассажиров в год. Об этом сообщается в утвержденном Путиным перечне поручений по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), опубликованном на сайте Кремля 11 ноября.

«Разработать при участии органов исполнительной власти субъектов РФ, входящих в состав ДФО, и утвердить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри ДФО, направленный на обеспечение роста объема таких перевозок к 2030 году не менее чем до 4 млн пассажиров в год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что план должен предусматривать строительство и модернизацию аэропортов и аэродромов, поставку самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации в необходимом количестве и снижение затрат на перевозку пассажиров.

Также должна быть повышена доступность перевозок в ДФО для россиян, говорится в поручении.

План должен быть разработан и утвержден до 1 марта 2024 года.

Кроме того, было поручено к 15 декабря текущего года подготовить доклад об увеличении до 9 млн рублей максимального размера кредита по программе «Дальневосточная ипотека».

«Обеспечить внесение в условия программы «Дальневосточная ипотека» изменений, предусматривающих увеличение до 9 млн рублей максимального размера жилищного (ипотечного) кредита, используемого на приобретение указанными в программе гражданами квартиры на первичном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома общей площадью более 60 кв. метров», — сообщается в перечне указаний.

В настоящий момент размер льготного ипотечного кредита на Дальнем Востоке составляет 6 млн рублей.

Помимо этого, президент России поручил правительству РФ уделить особое внимание развитию автотуризма и туристических троп в ДФО, а также выделить дополнительные средства на создание и развитие в дальневосточных национальных парках туристической инфраструктуры.

ВЭФ прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября. В 2023 году он состоялся уже в восьмой раз.

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании 12 сентября, где подчеркнул, что развитие дальневосточных регионов — приоритет, так как они обладают большим промышленным потенциалом и привлекательны для бизнеса. Глава государства отметил, что для поддержки деловых инициатив и в целом для экономики Арктики и Дальнего Востока, их жителей важны транспортные проекты, поэтому необходимо расширять действующие логистические маршруты и открывать новые коридоры перевозки грузов.