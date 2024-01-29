У берегов Греции обнаружили затонувшую в 1918 году французскую подлодку

Французскую подводную лодку Floréal, затонувшую в 1918 году, обнаружили в заливе Термаикос в Эгейском море. Об этом 29 января рассказало Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

Субмарину нашла команда подводных исследователей во главе с Костасом Токтаридисом. Ее обнаружили на глубине 98 м.

«В районе крушения были очень сильные подводные течения и плохая видимость, типичная для этого района. Подводная лодка лежит на илистом дне залива Термаикос с небольшим наклоном вправо и вперед. Ее перископы опущены. Видны 65-миллиметровая артиллерийская пушка и торпедные аппараты. Один из люков и сегодня остается полуоткрытым», — рассказал Токтаридис.

Floréal стала шестой подводной лодкой, которую обнаружили исследователи. Она была построена в 1907 году в Шербуре. Субмарина затонула после столкновения с британским разведывательным кораблем HMS Hazel 2 августа 1918 года, когда несла дежурство в Эгейском море. Экипаж судна удалось эвакуировать в полном составе.

Ранее, 12 января, у побережья Индии были обнаружены обломки пропавшего восемь лет назад самолета Ан-32 ВВС республики. Поиск проводился на глубине 3,4 тыс. м с использованием гидролокаторов.