Профсоюз Эстонии сообщил о проведении учителями пикета у здания парламента

Требующие повышения зарплаты учителя провели очередной пикет у здания парламента Эстонии. Об этом 29 января сообщил глава профсоюза работников сферы образования Реэмо Вольтри эстонскому порталу ERR.

По его словам, несколько тысяч учителей на этой неделе продолжают начавшуюся еще 22 января забастовку, однако некоторые предпочли вернуться на работу. При этом, как отметил Вольтри, премьер-министр Эстонии Кая Каллас не демонстрирует понимания проблемы.

«Ведь в конце прошлого года министр образования нашла в своем бюджете восемь млн евро, чтобы хоть немного повысить зарплату учителям. Но остальное правительство во главе с премьер-министром говорят, что невозможно найти 10-11 миллионов из государственного бюджета. В это сложно поверить», — сказал он.

Вольтри сообщил, что добивается поднятия минимальной заработной платы учителей до уровня средней по стране, то есть до €1950. Профсоюзу даже пришлось снизить требования, предложив повысить зарплату всего до €1836, однако правительство страны не сделало шагов навстречу.

Он также заявил, что с шестого дня забастовки объединение начнет выплаты учителям в размере половины от их дневной ставки, чтобы компенсировать финансовые потери их семей.

Ранее, 23 января, в Германии машинисты грузовых поездов приступили к общенациональной забастовке с требованием поднять зарплату. Поводом для стачки стал тарифный спор о сокращении рабочего времени в неделю для машинистов, профсоюз потребовал сократить это время с 38 до 35 часов при неизменной заработной плате.