Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученый отверг вероятность магнитных бурь после вспышки высокого класса на Солнце
Происшествия
Боевую часть атаковавшего НПЗ в Ярославле беспилотника обезвредили
Авто
Темпы установки быстрых зарядок для электрокаров в РФ вырастут вдвое
Мир
Министр обороны Норвегии вновь призвал готовиться к возможному конфликту с РФ
Мир
Австрия и Япония приостановили финансирование БАПОР
Общество
«Известия» показали последствия ДТП с хоккейной командой на Урале
Экономика
Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках накопительного счета
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами

Профсоюз Эстонии сообщил о проведении учителями пикета у здания парламента

0
Фото: ERR/Harrik
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Требующие повышения зарплаты учителя провели очередной пикет у здания парламента Эстонии. Об этом 29 января сообщил глава профсоюза работников сферы образования Реэмо Вольтри эстонскому порталу ERR.

По его словам, несколько тысяч учителей на этой неделе продолжают начавшуюся еще 22 января забастовку, однако некоторые предпочли вернуться на работу. При этом, как отметил Вольтри, премьер-министр Эстонии Кая Каллас не демонстрирует понимания проблемы.

«Ведь в конце прошлого года министр образования нашла в своем бюджете восемь млн евро, чтобы хоть немного повысить зарплату учителям. Но остальное правительство во главе с премьер-министром говорят, что невозможно найти 10-11 миллионов из государственного бюджета. В это сложно поверить», — сказал он.

Вольтри сообщил, что добивается поднятия минимальной заработной платы учителей до уровня средней по стране, то есть до €1950. Профсоюзу даже пришлось снизить требования, предложив повысить зарплату всего до €1836, однако правительство страны не сделало шагов навстречу.

Он также заявил, что с шестого дня забастовки объединение начнет выплаты учителям в размере половины от их дневной ставки, чтобы компенсировать финансовые потери их семей.

Восстание машинистов: протест железнодорожников угрожает экономике ФРГ
Почему страну накрыла волна забастовок и кого опасается правящая коалиция Шольца

Ранее, 23 января, в Германии машинисты грузовых поездов приступили к общенациональной забастовке с требованием поднять зарплату. Поводом для стачки стал тарифный спор о сокращении рабочего времени в неделю для машинистов, профсоюз потребовал сократить это время с 38 до 35 часов при неизменной заработной плате.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024