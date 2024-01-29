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Терапевт сообщила о увеличении риска болезней сердца в два раза из-за курения

Терапевт Баранова назвала курение одной из главных причин разрушения сосудов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курение увеличивает риск заболеваний сердца в два раза. Об этом и других факторах пагубно влияющих на работу сердечно-сосудистой системы подробнее рассказала 29 января кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова.

«Никотин и смолы сначала попадают в дыхательные пути курильщиков, а затем проникают и в систему кровообращения, что в два раза увеличивают риск гибели участка сердечной мышцы», — рассказала «Российской газете» врач.

Кроме того, она добавила, что для хорошей работы организма и нормальных показателей всех видов холестерина необходимо сократить в своем рационе количество промышленных продуктов и трансжиров, например, отказаться от полуфабрикатов. Особое внимание стоит обратить на уровень инсулина, глюкозы и гомоцистеина в крови.

Глюкоза и инсулин, подчеркивает эксперт, повреждают стенки сосудов. Для профилактики осложнений сахарного диабета и инфаркта важно удерживать уровень глюкозы в пределах нормы: от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Для поддержания уровня гомоцистеина необходимо насыщать организм витаминами B и обратить внимание на метаболизм.

Однако самым важным шагом в профилактике инфаркта миокарда — физическая активность, отмечает Баранова. Она призвала ходить не менее 10 тыс. шагов в день и разминаться в течение дня, при малоподвижной работе. Врач подчеркнула, что еженедельная тренировка в зале не заменит ежедневные физкультурные паузы.

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Ранее, 24 января, кардиолог Вадим Закиев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о маскирующихся под проблемы с сердцем заболевания. Например, по словам эксперта, проблемы с желудком иногда можно спутать с инфарктом.

До этого, 25 декабря 2023 года, врач-кардиолог из клиники при тверском ГМУ Оксана Нилова перечислила факторы риска, которые могут привести к болезням сердца, — курение, ожирение, метаболический синдром и артериальную гипертонию. В совокупности они могут провоцировать различные заболевания, например ишемические болезни сердца и гипертонию, пояснила доктор. Чтобы отсрочить развитие указанных заболеваний, кардиолог посоветовала минимизировать факторы риска, регулярно консультироваться со специалистом и вести здоровый образ жизни.

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