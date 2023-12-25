Кардиолог перечислила главные факторы риска развития болезней сердца

Врач-кардиолог из клиники при тверском ГМУ Оксана Нилова перечислила факторы риска, которые могут привести к болезням сердца.

В беседе с агентством runews24.ru в понедельник, 25 декабря, специалист отнесла к ним курение, ожирение, метаболический синдром и артериальную гипертонию. Врач также пояснила, что в совокупности эти факторы могут провоцировать различные заболевания, например ишемические болезни сердца и гипертонию.

Для того, чтобы отсрочить развитие этих заболеваний, врач посоветовала минимизировать указанные факторы риска, регулярно консультироваться со специалистом и вести здоровый образ жизни.

Ранее в этот день Нилова перечислила немедицинские причины развития заболеваний сердца. К ним, в частности, она отнесла халатное отношение самого пациента к собственному здоровью и несвоевременную постановку диагноза врачом.