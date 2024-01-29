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Москвича будут судить за изнасилование и убийство 16-летней девушки в Подольске

СК: москвича будут судить за изнасилование и убийство девушки в Подольске
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Фото: t.me/gsuskmosobl
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В Подольске перед судом предстанет юноша, обвиняемый в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней с особой жестокостью. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области 29 января.

«Следователем по г. Подольск ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя столицы. Он обвиняется в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью 16-летней знакомой (п. «а» ч. 3 ст. 131, пп. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — указано в сообщении.

По данным следствия, 10 марта прошлого года парень под предлогом разговора пришел в квартиру к своей знакомой в Подольске, где у них произошел конфликт. В ходе ссоры юноша избил и изнасиловал девушку, после чего зарезал ее ножом.

«Обвиняемый, чтобы скрыть следы совершенного преступления, нанес несовершеннолетней не менее 41 удара ножом в область шеи. После этого, понимая, что потерпевшая жива, он запер входную дверь квартиры на замок, чтобы ей не смогли оказать медицинскую помощь, и с места преступления скрылся», — сообщили в СК.

Девушка умерла от полученных повреждений в машине скорой медицинской помощи.

На следующий день обвиняемого задержали. Собранные доказательства и заключения экспертиз послужили основой для окончательного обвинения. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения.

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Об убийстве девушки стало известно 11 марта прошлого года. Сообщалось, что окровавленную пострадавшую с перерезанным горлом обнаружила ее соседка дома в Подольске. Она лежала на кухне, на место была сразу же вызвана скорая помощь. В убийстве заподозрили 18-летнего бывшего парня погибшей. 13 марта ему предъявили обвинение в убийстве.

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