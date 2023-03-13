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СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве 16-летней девушки из Подольска

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Фото: СК РФ
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Жителю Москвы предъявлено обвинение в убийстве 16-летней знакомой из Подольска. Об этом 13 марта сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Уголовное дело в отношении 18-летнего мужчины возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«10 марта 2023 года молодой человек, находясь в квартире у знакомой в Подольске, в ходе произошедшего конфликта нанес девушке несколько ножевых ранений. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи», — говорится в сообщении СК.

На месте происшествия следователи и криминалисты изъяли смывы и орудие преступления, а также допросили обвиняемого и свидетелей. В рамках расследования назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

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Также следователи дадут оценку действиям сотрудников органов внутренних дел, которым родители погибшей девушки сообщали об угрозах со стороны обвиняемого в адрес несовершеннолетней.

Ранее, 11 марта, сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве девушки, уведомили в ГУ МВД России по Московской области.

10 марта окровавленную пострадавшую с перерезанным горлом обнаружила ее соседка дома в Подольске. Она лежала на кухне, на место была сразу же вызвана скорая помощь. По дороге в больницу она умерла. В убийстве заподозрили бывшего парня подростка.

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