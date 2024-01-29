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Политолог заявил о росте апатии на Украине на фоне неудач ВСУ

Политолог Дудчак: народ Украины не хочет сражаться за режим Зеленского
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Фото: REUTERS/Stringer
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Украина переживает даже не усталость, а апатию на фоне неудач в конфликте. Об этом «Известиям» 29 января заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD признал, что Киеву тяжело продолжать боевые действия, но это не стоит считать слабостью.

«Усталость, естественно, есть и на Западе от Украины и в самой Украине, это уже скрывать невозможно. Это даже можно назвать не усталостью, а просто какой-то апатией. Люди разбегаются и прячутся, никто не хочет за режим сражаться, этих людей отлавливают, как могут», — сказал Дудчак.

Однако, как отметил политолог, невзирая на все эти процессы, интерес Запада, в первую очередь Вашингтона, к Украине исчезнет вряд ли.

«Это стратегическое направление. Это не просто горячая точка, она очень важна для Штатов, так как создавать проблемы для России очень удобно через такие очаги напряженности», — указал он.

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Ранее, 28 января, Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD признал факты применения силы сотрудниками военкоматов при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах. Он отметил, что не считает это неправильным, поэтому следует разработать законопроект о новых правилах мобилизации.

Между тем обозреватель издания The Washington Post Ишан Тарур указал, что властям Украины уже тяжело скрывать чувство отчаяния на фоне сокращения помощи Запада и усталости от конфликта.

До этого, 23 января, глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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