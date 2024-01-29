В России выросло число фотофиксаций ДТП

В декабре 2023 года количество фотофиксаций ДТП, оформленных автовладельцами при помощи приложений, выросло на 27% по сравнению с ноябрем прошлого года (до 19,4 тыс.). Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА), которое поступило «Известиям» 29 января.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, больше всего фотофиксаций в декабре было оформлено при помощи приложения «ДТП.Европротокол» (12 тыс.; на 31% больше, чем в ноябре). На втором месте оказалось приложение «Госуслуги.Авто» (6,7 тыс. фотофиксаций; на 22% больше, чем в ноябре).

Также в прошлом месяце доля фотофиксаций ДТП, урегулированных по европротоколу, достигла 26,8%, тогда как в начале 2023 года она составляла 14,4%.

К 1 января 2025 года потерпевшие получат возможность направлять электронные заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков с использованием сайтов или мобильных приложений страховщиков, отметил Уфимцев. Сервис электронного европротокола планируется поддерживать и развивать, указал он.

9 января в РСА сообщали, что в 2023 году в России было продано 25,5 млн полисов электронного ОСАГО, что на 9,8% больше, чем годом ранее. Москва и Московская область стали лидерами по продажам таких полисов.

В конце декабря Уфимцев рассказывал «Известиям», что проверку ОСАГО по камерам дорожного движения планируется запустить в 2024 году. Сумма штрафа по камерам за отсутствие ОСАГО не превысит 800 рублей в день, при этом штраф за отсутствие обязательной страховки будет приходить не чаще одного раза в сутки, объяснил он.