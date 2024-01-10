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В РСА назвали регионы-лидеры по электронному ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В 2023 году в России было продано 25,5 млн полисов электронного ОСАГО, что на 9,8% больше, чем годом ранее. Москва и Московская область стали лидерами по продажам таких полисов, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

На столицу пришлось почти 10% от всех проданных электронных полисов ОСАГО (2,5 млн единиц). В пятерку рейтинга также вошли Московская область (1,4 млн полисов; 5,4%), Краснодарский край (1,1 млн полисов; 4,1%), Свердловская область (876 тыс. полисов; 3,4%) и Санкт-Петербург (800 тыс. полисов; 3,1%).

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, рост продаж электронных полисов наблюдался каждый квартал 2023 года. Доля проданных е-ОСАГО составляет примерно 62% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», отметил он.

«Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день»
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В конце декабря Уфимцев рассказывал «Известиям», что проверку ОСАГО по камерам дорожного движения планируется запустить в 2024 году. Сумма штрафа по камерам за отсутствие ОСАГО не превысит 800 рублей в день, при этом штраф за отсутствие обязательной страховки будет приходить не чаще одного раза в сутки, объяснил он.

Кроме того, по словам Уфимцева, новые полисы ОСАГО, действующие одновременно для России и Белоруссии, должны появиться осенью 2024 года. Цена такой страховки будет учитывать территориальное расширение рисков.

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