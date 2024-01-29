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Вандалы разгромили спортивную площадку в Тюмени

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Неизвестные вандалы разгромили новую спортивную площадку на улице Энергостроителей в Тюмени. Власти намерены обратиться с заявлением в полицию после оценки нанесенного ущерба.

Повреждения были обнаружены сотрудниками подрядной организации, которые занимались обслуживанием объекта. На площадке с катком были повреждены сиденья на большой трибуне. Кроме того, пробит поликарбонат. Об этом сообщает портал «Наш город».

Подрядчик уже заменил поврежденные сиденья большой трибуны запасными. На остальных трибунах придется полностью демонтировать сиденья и установить деревянные лавки.

В администрации подчеркнули, что объект пользовался популярностью среди местных жителей. Ущерб будет оценен в ближайшее время.

В начале января в Якутии закрыли три муниципальные остановки из-за актов вандализма.

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