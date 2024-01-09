Вандалы повредили три теплые остановки в Якутске
Три муниципальных остановки закрыли в Якутии из-за актов вандализма. Теперь из 46 теплых остановочных пунктов работают 43, сообщили во время планерки в Окружной администрации города во вторник, 9 января. информирует мэрия республиканской столицы.
Заслушав информацию, мэр города Евгений Григорьев поручил усилить работу с правоохранительными и судебными органами, чтобы они нашли виновников и взыскали материальный ущерб, пишет ИА YakutiaMedia.
Как отмечает ИА SakhaNews, в 8 утра температура воздуха в столице республики составляла -47°С (в районе ГИМЕИНа) и -46°С в районе аэропорта.