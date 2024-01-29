Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple

Обновление операционной системы iOS 18 Apple будет «революционным». Об этом 29 января заявил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

По словам эксперта, глобального редизайна iOS не было со времен IOS 7, то есть с 2013 года. Черноусов указал на то, что тренд как минимум последних двух лет — искусственный интеллект, в этом направлении двигаются и Google, и Microsoft, поэтому неудивительно, что в ту же степь идет Apple.

«Сейчас к компании есть много вопросов в плане ИИ: например, когда выходила Siri, то она была инновацией. Сейчас же голосовой помощник уступает по возможностям решениям других компаний, в том числе российской «Алисе» из «Яндекса». Поэтому, чтобы вновь вернуть лидерство в сфере ИИ, Apple нужна революция. А компания ее очень не любит: в Купертино предпочитают добавлять лишь те решения, которые работают идеально, пусть даже они отстают от конкурентов. Например, в Apple до сих пор не сделали складной смартфон, хотя могли бы, используя те же экраны Samsung. Но без ИИ «яблочникам» будет очень сложно конкурировать с остальными игроками рынка, поэтому iOS 18 точно будет революционной», — сказал он.

По информации в СМИ, в числе ключевых нововведений iOS 18 ожидается обновленная версия голосового помощника Siri, которая будет оснащена функциями искусственного интеллекта и возможностью использования больших языковых моделей. Также планируется интеграция ИИ в приложение «Сообщения» для предоставления предложений и автоматического завершения текста.

15 января сообщалось, что в 2023 году компания Apple поставила на рынок 234,6 млн смартфонов, обогнав Samsung на 8 млн единиц и став лидирующим производителем.