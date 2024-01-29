Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Политика
ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента России
Мир
СМИ назвали возможные темы переговоров Путина и Эрдогана в Турции
Мир
Глава МИД Польши призвал не называть концлагерь в Освенциме польским
Мир
CNN узнал об увеличении наступательных операций ВС РФ в зоне СВО
Общество
На Сахалине отменили объявленный из-за снежного циклона режим ЧС
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ

Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple

Эксперт Черноусов: iOS 18 Apple точно будет революционной
0
Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обновление операционной системы iOS 18 Apple будет «революционным». Об этом 29 января заявил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

По словам эксперта, глобального редизайна iOS не было со времен IOS 7, то есть с 2013 года. Черноусов указал на то, что тренд как минимум последних двух лет — искусственный интеллект, в этом направлении двигаются и Google, и Microsoft, поэтому неудивительно, что в ту же степь идет Apple.

«Сейчас к компании есть много вопросов в плане ИИ: например, когда выходила Siri, то она была инновацией. Сейчас же голосовой помощник уступает по возможностям решениям других компаний, в том числе российской «Алисе» из «Яндекса». Поэтому, чтобы вновь вернуть лидерство в сфере ИИ, Apple нужна революция. А компания ее очень не любит: в Купертино предпочитают добавлять лишь те решения, которые работают идеально, пусть даже они отстают от конкурентов. Например, в Apple до сих пор не сделали складной смартфон, хотя могли бы, используя те же экраны Samsung. Но без ИИ «яблочникам» будет очень сложно конкурировать с остальными игроками рынка, поэтому iOS 18 точно будет революционной», — сказал он.

Языковая тактика: Apple ищет специалиста по русской культуре для Siri
Зачем корпорация усовершенствует свой голосовой помощник для российских пользователей

По информации в СМИ, в числе ключевых нововведений iOS 18 ожидается обновленная версия голосового помощника Siri, которая будет оснащена функциями искусственного интеллекта и возможностью использования больших языковых моделей. Также планируется интеграция ИИ в приложение «Сообщения» для предоставления предложений и автоматического завершения текста.

15 января сообщалось, что в 2023 году компания Apple поставила на рынок 234,6 млн смартфонов, обогнав Samsung на 8 млн единиц и став лидирующим производителем.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024