Apple в 2023 году впервые стала лидером по продажам смартфонов

В 2023 году компания Apple поставила на рынок 234,6 млн смартфонов, обогнав Samsung на 8 млн единиц и став лидирующим производителем. Об этом сообщается в отчете IDC, размещенном на сайте Businesswire.

Отмечается, что по итогу года доля Apple составила 20,1%, что на 1,3% больше, чем в прошлом году. На втором месте с долей 19,4% расположился бренд Samsung (годом ранее было 21,7%), который поставил 226,6 млн телефонов. Тройку лидеров замыкает Xiaomi с показателем 12,5%, ранее он был 12,7%. В 2023 году китайский вендор отгрузил 145,9 млн смартфонов.

В топ-5 также попали китайские компании Oppo и Transsion с долями 8,8% и 8,1%, соответственно, которые предоставили на рынок 198 млн телефонов. На остальные бренды пришелся 31% поставок: это 361,8 млн гаджетов.

«Apple не только является единственным производителем в тройке лидеров, ежегодно демонстрирующим положительный рост, но и впервые в истории занимает первое место в мире», — указал директор по исследованиям компании IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

В начале декабря международная аналитическая компания Counterpoint Research составила рейтинг самых продаваемых смартфонов с июля по сентябрь 2023 года. Наиболее популярным гаджетом стал Apple iPhone 14. Следующие три строчки также заняла продукция «яблочной» компании: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 13. При этом лидер продаж, iPhone 14, сохраняет такую позицию уже три квартала подряд, уточняет Counterpoint Research.

В топ-10 входят пять моделей Samsung Galaxy: А14, A14 5G, А54, А04е и А34 соответственно. Кроме того, на девятом месте в этом рейтинге оказался Xiaomi со своим смартфоном Redmi 12C.