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Toyota приостановит поставки десяти моделей автомобилей

Toyota остановит поставки десяти моделей из-за фальсификации данных о моторах
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Фото: TASS/imago
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Концерн Toyota Motor приостановит поставки десяти моделей автомобилей из-за подозрений в фальсификации данных о мощности дизельных двигателей. Об этом 29 января сообщила пресс-служба японской автокомпании.

Автопроизводитель рассказал, что ее подрядчик Toyota Industries Corporation (TICO) находится под расследованием из-за возможных нарушений правил сертификации моторов.

«Расследование установило, что нарушения происходили при измерении мощности для сертификации трех моделей дизельных двигателей, которое Toyota заказала у TICO. В ходе испытаний мощность двигателей измерялась с помощью электронного блока управления, программное обеспечение которого отличалось от используемого для массового производства», — говорится в сообщении.

В Toyota проверили выпускаемые на заводе моторы и подтвердили, что они соответствуют нужным стандартам. Тем не менее, компания приняла решение временно приостановить поставки ряда дизельных двигателей и автомобилей, ими оснащенных. В список попали модели Toyota Fortuner, Hilux, Land Cruiser 300, Land Cruiser Prado, Lexus 500d и другие.

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25 декабря прошлого года телеканал NHK сообщал, что дочернее предприятие японского автоконцерна Toyota Daihatsu приостановило работу трех заводов в стране после того, как выяснилось, что результаты проведенных там краш-тестов автомобилей были сфальсифицированы.

29 января агентство ТАСС со ссылкой на данные АО «ГЛОНАСС» сообщало, что автомобили брендов Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту в 2023 году. Самыми популярными моделями стали Volkswagen Jetta, Toyota Camry и Mazda CX-4.

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