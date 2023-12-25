Daihatsu приостановил работу трех заводов в Японии из-за скандала с краш-тестами

Дочернее предприятие японского автоконцерна Toyota Daihatsu приостановило работу трех заводов в стране после того, как выяснилось, что результаты проведенных там краш-тестов автомобилей были сфальсифицированы. Об этом 25 декабря сообщает телеканал NHK.

Работу прекратили предприятия в префектурах Киото и Сига, где расположен завод Daihatsu Kyushu. А 26 декабря производство приостановят и на главном заводе в префектуре Осака. Согласно решению руководства, заводы не будут работать в течение месяца. Как отмечает СМИ, за это время там могли бы произвести около 70 тыс. автомобилей.

Как выяснилось, Daihatsu на протяжении долгого времени предоставлял недостоверные данные, чтобы получить государственную сертификацию для выпускаемых им автомобилей. Однако независимая экспертиза, результаты которой были опубликованы 20 декабря, обнаружила более 100 нарушений в 64 моделях машин и трех двигателях, выпускаемых в том числе под брендом Toyota. После этого компания прекратила поставки всех автомобилей, а Toyota принесла извинения за произошедшее.

Ранее, 16 октября, представитель компании Toyota Motor сообщил, что крупнейший японский автопроизводитель приостановил работу трех линий на двух сборочных предприятиях из-за аварии у поставщика деталей Chuo Spring. Отмечалось, что на заводе по производству пружин для двигателей и клапанов в городе Фудзиока произошел взрыв. Из-за аварии было остановлено производство на всех пяти линиях на трех заводах Toyota Auto Body, что повлияло на производство минивэнов Toyota Alphard, а также некоторых моделей Land Cruiser, в том числе для зарубежных рынков.