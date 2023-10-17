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Toyota приостановила работу на двух заводах из-за проблем с поставщиком

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Фото: Global Look Press/AFLO/Ben Weller
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Компания Toyota Motor, крупнейший японский автопроизводитель, приостановила работу трех линий на двух сборочных предприятиях из-за аварии у поставщика Chuo Spring, сообщил ее представитель. На заводе по производству пружин для двигателей и клапанов в японском городе Фудзиока 16 октября произошел взрыв, сообщила газета Nikkei Asia.

По словам представителя Toyota Motor, инцидент с поставщиком Chuo Spring, который производит пружины для двигателей и клапанов, используемые в транспортных средствах, стал причиной остановки некоторых производств в компаниях Toyota Auto Body и Toyota Industries.

Представитель Chuo Spring сообщил, что авария, связанная со взрывом в здании завода в Фудзиоке, произошла около 12:15 по тихоокеанскому времени в понедельник и привела к повреждению объекта. Полиция и пожарные службы расследуют инцидент.

Из-за этой аварии было остановлено производство на всех пяти линиях на трех заводах Toyota Auto Body, что повлияло на производство минивэнов, таких как Toyota Alphard, а также некоторых моделей Land Cruiser, в том числе для зарубежных рынков.

Позже во вторник, 17 октября, Toyota примет решение о возобновлении производства на простаивающих заводах в среду, сообщил ее представитель.

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В начале сентября в Японии представили люксовый кроссовер Toyota Century, который оказался вдвое дешевле Aurus Komendant. Модельная линейка Century считается самой престижной в иерархии концерна Toyota Motor.

29 сентября 2022 года стало известно, что Toyota Motor Corp. планирует сохранить автомобили с бензиновым двигателем в качестве ключевой части своей линейки, отвергая попытки конкурентов перейти на полностью электрические машины. Исполнительный директор компании Акио Тойода заявил, что внедрение электромобилей займет больше времени, чем ожидалось, поэтому от производства машин с традиционным двигателем компания не откажется.

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