Экс-мэра Томска Кляйна приговорили к году колонии по делу о злоупотреблении полномочиями
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- Экс-мэра Томска Кляйна приговорили к году колонии по делу о злоупотреблении полномочиями
Бывшего мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к одному году колонии общего режима по четвертому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (по ст. 285 УК РФ).
«Признать виновным Кляйна, назначить наказание в виде одного года лишения свободы», — передает ТАСС слова судьи.
После этого, как сообщает агентство, осужденного освободили в зале суда в связи с тем, что ему засчитали в срок время содержания под стражей и нахождения под домашним арестом.
Уточняется, что это четвертое дело, фигурантом которого стал экс-мэр Томска.
По данным следствия, Кляйн дал указание бывшему начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства города Сергею Аушеву принять некачественно выполненные работы. Экс-мэр при этом знал результат ремонта дорожного полотна.
Необходимую документацию для приема некачественно выполненных работ подписал проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ), к которому обратился Аушев.
Кляйна задержали на рабочем месте по делу о превышении должностных полномочий 13 ноября 2020 года. На следующий день Кировский районный суд города арестовал его. Позднее Кляйна отстранили от должности мэра Томска. Против него возбудили еще одно дело — уже о незаконном предпринимательстве.
В декабре 2021 года Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима Кляйна по делу о незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. Также ему назначили штраф в размере 200 тыс. рублей.
Кроме того, по данным следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, дал приказ начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска передать ей земельный участок без проведения торгов. Договор купли-продажи был заключен по цене ниже рыночной стоимости.