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Экс-мэра Томска Кляйна приговорили к году колонии по делу о злоупотреблении полномочиями

Экс-мэру Томска Кляйну вынесли приговор по четвертому уголовному делу
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Бывшего мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к одному году колонии общего режима по четвертому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (по ст. 285 УК РФ).

«Признать виновным Кляйна, назначить наказание в виде одного года лишения свободы», — передает ТАСС слова судьи.

После этого, как сообщает агентство, осужденного освободили в зале суда в связи с тем, что ему засчитали в срок время содержания под стражей и нахождения под домашним арестом.

Уточняется, что это четвертое дело, фигурантом которого стал экс-мэр Томска.

По данным следствия, Кляйн дал указание бывшему начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства города Сергею Аушеву принять некачественно выполненные работы. Экс-мэр при этом знал результат ремонта дорожного полотна.

Необходимую документацию для приема некачественно выполненных работ подписал проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ), к которому обратился Аушев.

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Кляйна задержали на рабочем месте по делу о превышении должностных полномочий 13 ноября 2020 года. На следующий день Кировский районный суд города арестовал его. Позднее Кляйна отстранили от должности мэра Томска. Против него возбудили еще одно дело — уже о незаконном предпринимательстве.

В декабре 2021 года Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима Кляйна по делу о незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. Также ему назначили штраф в размере 200 тыс. рублей.

Кроме того, по данным следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, дал приказ начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска передать ей земельный участок без проведения торгов. Договор купли-продажи был заключен по цене ниже рыночной стоимости.

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