Мэра Томска Кляйна приговорили к двум годом колонии

Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима отстраненного от должности мэра города Ивана Кляйна по делу о незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями.

«Окончательно по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима … со штрафом в 200 тыс. рублей», — приводит «РИА Новости» постановление, оглашенное судьей Николаем Хабаровым.

Также суд постановил, что отстраненному градоначальнику в течение трех лет после освобождения запрещено работать на госслужбе и в местном самоуправлении.

Прокурор попросил суд приговорить Кляйна к пяти годам колонии общего режима. Сторона защиты просила оправдать обвиняемого. Сам экс-чиновник не признал себя виновным.

Кляйна задержали на рабочем месте по делу о превышении должностных полномочий 13 ноября 2020 года. На следующий день Кировский районный суд города арестовал его. Позднее Кляйна отстранили от должности мэра Томска. В том же месяце против него возбудили еще одно дело — уже о незаконном предпринимательстве.

В феврале 2021 года отстраненный мэр был госпитализирован в клинику НИИ онкологии и прооперирован, в апреле перенес еще одну операцию.

По данным следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, дал приказ начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска передать ей земельный участок без проведения торгов. Договор купли-продажи был заключен по цене ниже рыночной стоимости.