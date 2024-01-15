Академический пас: главу института госслужбы РАНХиГС приговорили условно

Условными сроками 15 января закончилось уголовное дело против директора Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игоря Барцица и еще двух высокопоставленных сотрудниц академии. Суд установил, что осужденные выплачивали коллегам надбавки и премии, которые те возвращали за вычетом своего процента, — ущерб оценен в 53 млн рублей. За последние годы в России возбуждено более десяти громких уголовных дел в отношении руководителей и преподавателей ведущих вузов. Опрошенные «Известиями» эксперты объясняют явную тенденцию увеличением финансирования сферы образования.

Премиальный процент

Таганский районный суд Москвы приговорил к пяти годам условно директора Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица. В суде уточнили, что в ходе прений сторон гособвинение запрашивало для подсудимого шесть лет реального лишения свободы.

В декабре 2020 года Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении противоправной деятельности руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала РАНХиГС. В тот же день Лефортовский суд отправил Барцица в СИЗО. Изначально ему вменялась статья о мошенничестве в особо крупном размере, но позже ее переквалифицировали на растрату.

Как следует из сообщения центра общественных связей ФСБ, сотрудники института «организовали преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». Отдельно в сообщении отмечалось, что вуз оказывал полное содействие расследованию.

Помимо Барцица аналогичные обвинения предъявили декану факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлане Лариной и директору по научной работе Института госслужбы и управления вуза Галине Ивлевой. Как и в случае с Барцицом суд пришел к выводу, что наказание подсудимым может быть ограничено условным сроком.

Сумма ущерба по делу не раскрывалась. Однако в ходе оглашения приговора судья частично удовлетворила исковые требования потерпевшей стороны, которой стала РАНХиГС, и взыскал солидарно с Барцица, Лариной и Ивлевой 53 млн рублей. В качестве дополнительного наказания им также назначил штрафы в размере 1 млн рублей каждому.

Адвокаты после оглашения приговора сообщили, что на данном этапе не готовы комментировать и решение суда в части его обжалования. Такую же позицию заняла и сторона гособвинения.

В случае подобных расхождений позиций прокуратуры и решения суда, гособвинение не всегда обжалует приговор, полагает адвокат Станислав Жигалов. Также, по его словам, бывают и консультации между разными органами власти о том, будет ли прокуратура обжаловать приговор. Эксперт также подчеркнул, что на эти решения могут повлиять характеристики личности обвиняемого, общественная важность и резонанс уголовного дела.

Дела вузов

За последние годы преподавательский и руководящий состав РАНХиГС не первый раз привлекает внимание сотрудников ФСБ. Так, в апреле 2023 года стало известно о задержании проректора по науке Сергея Синельникова-Мурылева по делу о растрате средств, выделенных на научные работы.

В октябре 2021 года Тверской суд арестовал бывшего заместителя министра просвещения РФ Марину Ракову. Экс-чиновнице предъявили обвинения в хищении средств ФГАУ «Фонда новых форм развития образования» на сумму более 50 млн рублей. По версии обвинения, Ракова вместе с соучастниками похитила денежные средства при реализации госконтрактов в сфере образования.

Вместе с Раковой были арестованы бывший ректор Шанинки Сергей Зуев, проректор РАНХиГС Иван Федотов, исполнительный директор вуза Кристина Крючкова, гражданский муж Раковой Артур Стеценко, сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин. Помимо эпизода с хищениями Раковой также вменяется незаконное трудоустройство сотрудников в «Фонд новых форм развития образования» и в Институт общественных наук РАНХиГС.

В рамках следствия бывшая чиновница также дала показания на ректора РАНХиГС Владимира Мау. Изначально ему предъявили обвинения в мошенничестве на сумму в 21 млн рублей, но в октябре 2022 года дело в отношении Мау было прекращено.

В июле 2023 года стало известно еще об одном фигуранте дел о фиктивном трудоустройстве сотрудников в высшие учебные заведения, им стал проректор РАНХиГС Максим Назаров . Как сообщили «Известиям» в академии, арест Назарова связан с трудоустройством сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС в 2018 году.

Коррупционные схемы распространены не только в московском регионе. В феврале 2022 года сотрудники правоохранительных органов задержали ректора Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеда Суракатова. Ему предъявили обвинения в хищении средств из стипендиального фонда вуза, а также в махинациях с начислением зарплат и премий сотрудникам.

Помимо коррупционных преступлений руководителям российских вузов предъявляют и более тяжкие обвинения. Так, в мае 2023 года Савеловский суд Москвы начал рассматривать дело бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. По версии обвинения, Гафуров в 1999 году, занимая должность мэра Елабуги, заказал убийство елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова.

На уровень коррумпированности в вузах может влиять увеличение финансирования сферы высшего образования, считает адвокат и партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. При увеличении финансовых показателей той или иной сферы общество получает растет и преступная активность там же.

— Утверждать то, что уровень коррупции в вузах повсеместно вырос, не приходится. Однако в последнее время мы все же наблюдаем, как некоторые события, которые разворачиваются в сфере образования, приводят к уголовным делам , — рассказал «Известиям» эксперт. — Первый фактор здесь — это увеличение количества выделяемых бюджетных средств относительно сферы образования.

Также он подчеркнул, что на выявление мошеннических схем уходит не один год.

Еще одной причиной возбуждения уголовных дел в сфере высшего образования стала качественная работа правоохранительных органов, в том числе и структурных подразделений ФСБ, которые занимаются сбором и анализом оперативной информации, отметил юрист.