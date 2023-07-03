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Заштатная ситуация: за что задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров

Следствие продолжает раскручивать цепочку фиктивных трудоустройств в ведущих вузах
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Максим Назаров стал обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах Тверского райсуда Москвы. Источники «Известий» в вузе сообщили, что проректора задержали еще в прошлый четверг, 29 июня. Официально вуз сообщил, что следственные действия ведутся по эпизоду 2018 года, связанному с фиктивным трудоустройством в академию сотрудников Минобрнауки. Источники «Известий» уточнили, что дело было заведено в рамках другого громкого расследования — деятельности бывшей замминистра просвещения РФ Марины Раковой и экс-ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

Фиктивное трудоустройство

Проректор РАНХиГС Максим Назаров стал одним из фигурантов громкого дела о мошенничестве, по которому проходят экс-заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова и бывший ректор «Шанинки» Сергей Зуев, сообщил источник «Известий».

Как следует из материалов Тверского районного суда Москву, проректор РАНХиГС подозревается по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Источники «Известий» в академии сообщили, что сотрудники следственных органов задержали Максима Назарова в прошлый четверг, 29 июня.

Спустя два дня суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий — он не имеет права пользоваться интернетом, мобильной связью, общаться с сотрудниками РАНХиГС и Минобрнауки.

В пресс-службе РАНХиГС «Известиям» сообщили, что следственные действия в отношении Назарова ведутся по эпизоду 2018 года, связанному с фиктивным трудоустройством в академию сотрудников Минобрнауки.

— РАНХиГС по данному делу признана потерпевшей стороной и оказывает посильную помощь правоохранительным органам, — уточнили в вузе.

Делом занимается МВД, сообщил источник «Известий». В ведомстве информацию о задержании официально не комментировали.

Летом 2022 года именно Максима Назарова назначили на пост исполняющего обязанности ректора РАНХиГС после того, как бессменного ректора академии Владимира Мау обвинили в мошенничестве. Он также считался фигурантом «большого дела», по которому были арестованы Сергей Зуев, Марина Ракова и еще один проректор РАНХиГС Иван Федотов (всего в академии 12 проректоров). Сначала в качестве меры пресечения для Мау избрали домашний арест, в августе он был заменен на подписку невыезде. В октябре 2022 года уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС прекратили.

В ноябре Мау выехал в Израиль. В пресс-службе РАНХиГС тогда сообщили, что ректор «находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем академии — правительством РФ».

Справка «Известий»

Пост одного из проректоров РАНХиГС Максим Назаров занимает с 2013 года.

В 1994 году он закончил с отличием Волгоградский государственный университет по специальности «прикладная математика». Спустя год начал преподавать в Качинском высшем военном авиационном училище летчиков — там он работал четыре года.

Затем он занял пост старшего преподавателя, доцента кафедры Информационных систем и математического моделирования Волгоградской академии государственной службы. С 2008 года — проректор по учебной работе Волгоградской академии государственной службы, а через год — первый проректор.

С 2012 года — заместитель директора Волгоградского филиала РАНХиГС. В том же году занял пост зампроректора РАНХиГС, а еще спустя год — проректора.

Накинут статей

По статье о мошенничестве в особо крупном размере Максиму Назарову грозит наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей, пояснила «Известиям» адвокат Вероника Сорокинайте.

Юрист Алексей Гавришев добавил, что также суд может назначить ограничение свободы после отбытия наказания на срок до двух лет.

— Данное дело может быть связано с делом Марины Раковой, так как было возбуждено по факту фиктивных трудоустройств в вузы с целью получения денег из бюджета на зарплаты. Если это задержание признают общим преступлением, одним фактом хищения, то они могут быть объединены, — добавил эксперт в беседе с «Известиями».

То, что дело Марины Раковой продолжается, — «поразительно», считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, в последнее время ко многим задержанным в рамках этого расследования начали относится гуманно.

— Будет просто продолжаться чистка. И по другим вузам прокатится, как осколки этого коррупционного проекта. Скорее всего, появились новые факты, тем более, вопрос идет об устройстве на работу сотрудников министерства, — сказал он.

Кирилл Кабанов указал, что в два вуза, с которым он активно работает, регулярно «получают похожие предложения» — о фиктивном трудоустройстве, но руководство предпочитает оставлять их без ответа. Впрочем, назвать вузы он отказался.

Статью мошенничество Максиму Назарову вменили из-за нежелания следствия «раскручивать» именно коррупционное дело, полагает Кирилл Кабанов.

Председатель общероссийской общественной организации Центр противодействия коррупции в государственных органах Виктор Костромин полагает, что дело против Максима Назарова возникло после дачи показаний коллегами или кем-то из приближенного круга лиц.

— Все, начиная с мошенничества, заканчивается более тяжкими статьями, либо наоборот. Тема очень своеобразная, но по большому счету достаточно сложно скрыть именно такие преступления, — отметил он.

Виктор Костромин отметил, что в ближайшее время проректору РАНХиГС «могут добавить еще статей», а также начать проверку всех филиалов вуза.

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