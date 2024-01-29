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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале

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Фото: руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых
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В Свердловской области произошло ДТП с автобусом, перевозившим детскую команду по хоккею, в результате которого погибли четыре человека. Об этом 29 января сообщили «Известиям» в МВД России по региону.

Авария произошла утром на 4-м км подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289-го км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

У автобуса марки «Ютонг» с детской хоккейной командой, по предварительным данным, во время движения лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroën. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Как сообщили в Telegram-канале свердловской прокуратуры, тренер команды, получивший тяжелые травмы, умер по дороге в больницу.

По данным руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД полковника Валерия Горелых, в автобусе находилось 18 детей от 15 до 16 лет, а также тренер и водитель.

На месте ЧП сейчас работает несколько нарядов Госавтоинспекции. Количество пострадавших в автобусе устанавливают инспекторы ДПС, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Известно, что дети возвращались в Новоуральск с соревнований, проходивших в Челябинской области.

«От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. В настоящее время и автобус, и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — сообщил Горелых.

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Ранее, 8 января, в минздраве Свердловской области сообщали о ДТП на 57-м км автодороги Екатеринбург Реж Алапаевск, в результате которого на месте погибла женщина, еще восемь человек, в том числе пятеро детей, пострадали. Отмечалось, что трое детей от двух до семи лет из одной семьи были госпитализированы с травмами головы и живота. По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Mondeo.

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