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В ДТП на Урале пострадали пятеро детей

В ДТП на Урале пострадали пятеро детей

В ДТП на Урале пострадали восемь человек, один погиб
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Фото: ГУ ГИБДД России по Свердловской области
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На 57-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, еще восемь человек, в том числе пятеро детей, пострадали. Об этом сообщили в минздраве Свердловской области в понедельник, 8 января.

«В ДТП пострадали четверо взрослых и пятеро детей. Одна женщина скончалась на месте, троих детей от двух до семи лет из одной семьи госпитализировали с травмами головы и живота», — указало ведомство в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В свою очередь, в региональной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, водитель Chevrolet Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Mondeo. В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet Niva погибла на месте, еще семь пассажиров Ford, из которых пятеро — дети двух, четырех, шести, 15 и 17 лет, получили травмы различной степени тяжести.

«Известно, что несовершеннолетние перевозились с нарушениями ПДД РФ. В салоне Ford находились пассажиры, количество которых превышало положенную норму конфигурации машины», — указано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии.

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Ранее в этот день ДТП, в результате которого пострадали 15 человек, произошло в Нерюнгринском районе Якутии. Там на 387-м км федеральной автодороги «Лена» автобус, в котором находились рабочие, столкнулся с грузовиком. Отмечалось, что в результате инцидента, за помощью врачей обратились 15 человек, двое из которых были доставлены в больницу. Прокуратура начала проверку по факту произошедшей аварии.

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