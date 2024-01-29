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Глава МИД Польши призвал не называть концлагерь в Освенциме польским

Глава МИД Польши Сикорский: недопустимо называть концлагерь Освенцим польским
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Фото: Global Look Press/Sylwia Penc
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал Еврокомиссию за то, что там назвали нацистский концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме «польским». Свое мнение на этот счет он выразил 29 января в социальной сети X (бывш. Twitter).

Недовольство главы польского МИДа вызвало видео, которое опубликовала в той же соцсети глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по случаю Международного дня памяти жертв холокоста. На этих кадрах еврокомиссары произносили имена погибших в концлагере. Надпись в ролике гласила, что Освенцим находится в Польше, без объяснения исторического контекста ситуации.

В ответ на публикацию Сикорский подчеркнул, что при написании о нацистском лагере в Освенциме следует обязательно указать, что он был создан под немецкой оккупацией, обращает внимание «Газета.Ru».

Дипломат добавил, что информация в социальных сетях Еврокомиссии будет уточнена. При этом он выразил сожаление, что польский еврокомиссар своевременно не представил точку зрения страны на указанные события.

27 января — Международный день памяти жертв холокоста: история памятной даты

Ранее, 27 января, представительство России при Евросоюзе обнаружило ошибку в заявлении фон дер Ляйен по случаю Международного дня памяти жертв холокоста, опубликованном на сайте ЕК по случаю годовщины освобождения Освенцима. Там утверждалось, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим)». Российское дипломатическое представительство призвало Еврокомиссию исправить данную ошибку.

Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в свою очередь отметил, что заявлениями о том, что Освенцим освободили «союзные войска», ЕС переписывает мировую историю. Он назвал это «смелым историческим ревизионизмом» со стороны объединения, поскольку концлагерь освободила только Красная армия.

26 января президент РФ Владимир Путин в приветствии по случаю Международного дня памяти жертв холокоста заявил, что Россия всегда будет помнить, какой ценой далась победа над нацизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что память о победе для страны священна, а ее сбережение является принципиальной позицией РФ и ее общества.

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