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Политолог назвал заявление ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом

Политолог Дисен назвал заявление ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом
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Фото: РИА Новости/Б.Фишман
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Евросоюз (ЕС) переписывает мировую историю заявлениями о том, что Освенцим освободили «союзные войска». Об этом 28 января заявил преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

«Немного смелого исторического ревизионизма со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзнических войск, но Освенцим освободила только Красная армия», — написал он на своей странице X (бывш. Twitter).

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении по случаю Международного дня памяти жертв холокоста указала, что в 1945 году союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Российское дипломатическое представительство, в свою очередь, попросило исправить заявление, отметив, что именно Красная армия освободила концентрационный лагерь смерти, а не союзные войска.

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В 2005 году Генассамблея ООН подписала резолюцию о создании Международного дня памяти жертв холокоста. Его датой определили 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концентрационный лагерь Освенцим (немецкое название — Аушвиц), находившийся на польской территории. За время его работы здесь было убито более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.

Накануне президент РФ Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв холокоста заявил, что Россия всегда будет помнить, какой ценой далась победа над нацизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что память о победе для страны священна, а ее сбережение является принципиальной позицией РФ и ее общества.

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