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Пять человек отравились угарным газом в Ингушетии из-за неисправной вытяжки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегонько
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Пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом в результате утечки в жилом доме в республике Ингушетия. Об этом сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по Республике Ингушетия в воскресенье, 28 января, на официальном сайте.

«В 13:55 мск 28.01.2024 в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение от диспетчера ЕДДС города Малгобек о том, что произошло отравление угарным газом в городе Малгобек, по улице Этуша, дом 4», — сказано в сообщении.

На место происшествия прибыла дежурная служба «Газпром Межрегионгаз-Назрань». Сотрудники установили, что вытяжная система газовой водонагревательной колонки была неисправна.

В результате отравление угарным газом было зафиксировано у пяти жителей квартиры, в том числе у четырех детей. Все они были направлены в центральную районную больницу Малгобека. В настоящее время состояние здоровья пострадавших стабильно, угрозы жизни нет.

Опасную ситуацию в доме ликвидируют специалисты.

СОхранение жизни: как напугать россиян угарным газом
Случаи отравления в жилых домах чаще всего связаны с беспечностью их жителей

13 ноября 2023 года в Крыму отравились угарным газом два человека. 51-летний мужчина скончался, его жена госпитализирована в бессознательном состоянии. Трое детей не пострадали и находятся у родственников.

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