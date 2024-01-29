Пять человек отравились угарным газом в Ингушетии из-за неисправной вытяжки

Пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом в результате утечки в жилом доме в республике Ингушетия. Об этом сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по Республике Ингушетия в воскресенье, 28 января, на официальном сайте.

«В 13:55 мск 28.01.2024 в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение от диспетчера ЕДДС города Малгобек о том, что произошло отравление угарным газом в городе Малгобек, по улице Этуша, дом 4», — сказано в сообщении.

На место происшествия прибыла дежурная служба «Газпром Межрегионгаз-Назрань». Сотрудники установили, что вытяжная система газовой водонагревательной колонки была неисправна.

В результате отравление угарным газом было зафиксировано у пяти жителей квартиры, в том числе у четырех детей. Все они были направлены в центральную районную больницу Малгобека. В настоящее время состояние здоровья пострадавших стабильно, угрозы жизни нет.

Опасную ситуацию в доме ликвидируют специалисты.

13 ноября 2023 года в Крыму отравились угарным газом два человека. 51-летний мужчина скончался, его жена госпитализирована в бессознательном состоянии. Трое детей не пострадали и находятся у родственников.