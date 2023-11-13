Два человека отравились угарным газом в жилом доме в Крыму
Два человека отравились угарным газом в Черноморском районе Крыма. 51-летний мужчина скончался, его жена госпитализирована в бессознательном состоянии.
По данным следственного комитета, накануне происшествия брат женщины самостоятельно установил в помещении газовый котел. Мужчина подключил оборудование к газовому баллону. При этом у него не было проекта для установки, а также вытяжки. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». Жильцы отравились во время эксплуатации котла.
Женщина находится в тяжелом состоянии, она госпитализирована в реанимационное отделение. Трое детей не пострадали и находятся у родственников.
В Томске шесть человек отравились угарным газом во время пожара в двухэтажном деревянном доме. Площадь горения составила 165 кв. м.