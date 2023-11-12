Шесть человек отравились угарным газом в Томске
В двухэтажном деревянном доме по улице Ванцетти в Томске произошел пожар. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«В результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, выгорели квартиры на втором этаже, тамбур. Общая площадь пожара составила 165 кв. м», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что на момент прибытия первого подразделения горел тамбур, квартиры на втором этаже и крыша дома.
Личным составом по трехколенной лестнице из окон второго этажа были спасены два человека, отметили в МЧС.
В ведомстве сообщили о шести пострадавших, их доставили в клиническую областную больницу с признаками острого ингаляционного отравления угарным газом и ожогами.
В ликвидации пожара были задействованы 12 единиц техники и 31 человек. Причина пожара устанавливается.
Ранее в этот день сообщалось, что женщина и ее двухлетняя дочь погибли при пожаре в гараже в Подольске. Отмечается, что трем пострадавшим удалось спастись, им была оказана медицинская помощь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).