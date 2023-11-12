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Женщина и ее двухлетняя дочь погибли при пожаре в Подольске

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Фото: СК по Московской области
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Женщина и ее двухлетняя дочь погибли при пожаре в гараже в Подольске. Об этом 12 ноября сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

«11 ноября 2023 года в двухэтажном гараже, расположенном в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, произошел пожар. <...> После ликвидации пожара были обнаружены тела двухлетней девочки и ее 30-летней матери», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трем пострадавшим удалось спастись, им была оказана медицинская помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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Ранее, 10 ноября, крупный пожар вспыхнул на складе с шинами авиакомпании S7 в Московской области. Общая площадь пожара составила 2,6 тыс. кв. м. Пострадавших и обрушения кровли зафиксировано не было.

Также 8 ноября стало известно, что три человека погибли в результате пожара в частном доме в Красноярском крае. Информация о возгорании поступила вечером накануне из села Можарка в Курагинском районе. Загорелся дом на улице Школьной.

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