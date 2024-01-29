ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готово пойти на переговоры с руководством стран Буркина-Фасо, Мали и Нигер, чтобы найти решение проблем, возникших в их взаимоотношениях с сообществом. Об этом сказано в коммюнике, опубликованном на официальном сайте ЭКОВАС 28 января.

«Комиссия ЭКОВАС по указанию глав государств и правительство усердно работает с этими странами над восстановлением конституционного порядка. Буркина-Фасо, Нигер и Мали остаются важными членами Сообщества, и власти по-прежнему привержены поиску решения политического тупика путем переговоров», — сказано в документе.

В коммюнике подчеркнуто, что государства еще не подали какого-либо прямого официального уведомления, в котором указывалось бы о намерении выйти из сообщества.

Ранее в этот день Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС. В заявлении трех стран говорилось, что организация не смогла помочь государствам в «экзистенциальной борьбе с терроризмом».

Экономист Максим Чирков заявил, что выход Буркина-Фасо, Нигера и Мали из ЭКОВАС говорит о серьезной потере влияния западных государств на континенте. По его словам, несмотря на то, что африканские страны давно не являются колониями западных стран, их старались держать под контролем.