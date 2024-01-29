Дилеры стали отказываться от ремонта «серых» авто из КНР

Владельцы автомобилей китайских марок, ввезенных параллельным импортом, стали жаловаться на то, что не могут отремонтировать автомобили у официальных дилеров, рассказали «Известиям» в Союзе автосервисов. Проблема коснулась марок Geely, Exeed и Li Auto.

«К нам обратился владелец Geely Monjaro, у него сломалась кнопка открытия багажника. Дилеры в Санкт-Петербурге отказались решать проблему, сославшись на то, что программное обеспечение не видит «серые» автомобили», — поделился подробностями член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

В Geely Motors Russia «Известиям» подтвердили, что диагностическое оборудование российских дилеров «не видит» автомобили, произведенные для продажи в Китае или Европе.

«Часто дилеры физически не могут подключиться к автомобилю, провести диагностику, прочитать и снять ошибки. Например, в автомобиле Geely Monjaro более 60 блоков управления системами. Многие блоки, используемые для китайского рынка и для глобальных версий автомобилей, отличаются, и диагностическая система, которой пользуются российские дилеры, не способна ими управлять и диагностировать», — рассказали «Известиям» в компании.

Та же проблема коснулась и марки Exeed. В частности, один из владельцев модели, которую привезли параллельным импортом, не смог починить ее у официального дилера. Там владельцу сказали, что официальное представительство запретило обслуживать такие машины.

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Параллельно импорту: дилеры начали отказываться от ремонта машин из КНР