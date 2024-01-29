Болельщики устроили массовую драку на матче ВХЛ в Самаре

Состоявшийся в Самаре матч Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором команда ЦСК ВВС у себя дома принимала пензенский клуб «Дизель» (3:4), завершился массовой дракой. Об этом 28 января сообщил ГТРК «Самара».

Как рассказали очевидцы, болельщики пензенского клуба отобрали у самарцев баннер, а также приставали к девушкам-волонтерам, в результате чего одна из них упала в обморок. Фанаты принимающей у себя дома команды не вытерпели такого поведения гостей, что привело к массовой потасовке.

По результатам 49 матчей «Дизель» получил 48 очков, закрепившись на 21-й позиции, в то время как ЦСК ВВС в общем зачете находится на 24-м месте с 44 очками, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее, в ноябре 2023 года, болельщики футбольных клубов «Коритиба» и «Крузейро» устроили массовые потасовки во время 34-го тура чемпионата по футболу в Бразилии. После того как нападающий «Коритибы» забил гол и счет стал 1:0, несколько десятков болельщиков обоих клубов пробрались на поле и начали применять насилие в отношении друг друга.