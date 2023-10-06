«Если Ковальчук продолжит карьеру, болельщики будут только рады»

Ярославский «Локомотив» возглавляет Западную конференцию КХЛ через месяц с небольшим после старта сезона. Недавно железнодорожники разгромили в гостях одного из своих прямых конкурентов — московское «Динамо» (5:2). Один из лидеров клуба — его воспитанник, защитник Александр Елесин, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине. За железнодорожников он выступает с 2017-го (с перерывом на 2019–2021 годы, когда уезжал в команду НХЛ «Калгари Флеймз»). В интервью «Известиям» 27-летний хоккеист поделился мнением о старте сезона, объяснил, почему получает удовольствие от крайне прагматичного хоккея «Локомотива», оценил шансы побороться за Кубок Гагарина, прокомментировал неудачный старт ЦСКА и СКА и возможное возвращение на лед звездного нападающего Ильи Ковальчука, с которым Елесин пересекался как с генеральным менеджером сборной России на прошлогодней Олимпиаде.

— Вряд ли вы недовольны результатами «Локомотива». А игра команды вам нравится?

— Да, мы получаем удовольствие от каждой игры за клуб и самого процесса, а не от каких-то промежуточных задач.

— Даже при том, что у «Локомотива» достаточно вязкий стиль игры с обилием силовой борьбы, а не комбинационный хоккей, как, к примеру, у «Торпедо»?

— Конкретно я получаю удовольствие в первую очередь от побед. Каждый играет в тот хоккей, который ему нравится. И который исповедует тренер. Лично мне нравится то, что от нас требует тренерский штаб «Локомотива». Особенно когда это приносит победы. Тогда и тренировочный процесс, и сама игра даются легче.

— А когда случаются такие неудачи, как разгром 0:5 от «Сочи» в начале сезона, удовольствие не пропадает?

— Да, это было неприятное поражение. Но мы сделали выводы и продолжили двигаться дальше. Как видите, с тех пор мы сыграли 10 матчей — девять из них выиграли в основное время. Проиграли только ЦСКА (1:2), действующему обладателю Кубка Гагарина. Так что от того матча с «Сочи» удовольствие от процесса не пропало. В таких случаях главное уметь проанализировать причины неудач. Мы это сделали. И пока это дает нужный эффект.

— Тем более, как показала практика, такому «Сочи» тоже незазорно было проиграть — как раз после той победы над вами у них началась аналогичная вашей серия с девятью победами в 10 матчах, восемь из которых в основное время.

— У нас паники из-за того поражения не было тогда и тем более нет сейчас. Не переживаем совершенно, поскольку не думаем о том, что было. Всё-таки столько игр еще впереди — ты всё равно уже всеми мыслями готовишься к следующему матчу, и нет смысла думать о том, что произошло в предыдущей встрече, не говоря уже об игре месячной давности.

— Уже который сезон кажется, что по составу и по игре «Локомотив» готов добиться больших успехов в плей-офф, но с 2017 года команде не удается продвинуться дальше второго раунда. Сейчас ощущаете, что готовы к чему-то большему?

— Возможно. Самое главное сейчас — это то, чтобы мы продолжали развиваться, прогрессировать. Играть в тот хоккей, который позволяет нам побеждать.

— Для «Локомотива» принципиально удержать лидерство на Западе и выйти в плей-офф с первого места?

— Вы задаете вопрос про будущее. Я могу ответить лишь то, что мы стараемся выиграть каждый матч. Как, наверное, и любая команда.

— Я к тому, что не страшно смотреть на нынешнюю таблицу и видеть, что даже итоговое первое место вас может не спасти от встречи с ЦСКА или СКА в первом раунде?

— Это всё второстепенно. Нужно просто выходить и выигрывать. А на таблицу посмотрим потом.

— Но вы удивлены тем, что ЦСКА сейчас в нижней части зоны плей-офф, а СКА вообще за ее пределами?

— Я думаю, это ничего не значит. Сезон только начался. Точнее, относительно недавно начался. Он длинный — какая-то из команд еще наберет ход, а кто-то может сбавить. Шансы сейчас более-менее равные у всех.

— Всё равно оба армейских клуба давно так не просаживались на старте.

— В регулярном чемпионате еще большая дистанция впереди. Я не могу комментировать игру этих команд и их результаты. Это будет некорректно.

— Ощущается, что стало тяжелее набирать очки в матчах с такими командами, как «Сочи», «Куньлунь», «Лада»?

— Понятно, что многие команды хорошо усилились в межсезонье. КХЛ каждый год подравнивается по силе, по уровню. Думаю, это плюс для лиги. И в первую очередь для зрителей.

— На днях Илья Ковальчук взорвал информационное пространство, сказав, что пройдет пара недель и он примет решение, возобновлять ли карьеру игрока. Как человек, знающий его по сборной, чего ждете от возможного возвращения такой звезды?

— Да, он очень хороший человек. И выдающийся хоккеист — это знают все. Я играл против него немало. И понимаю, о чем говорю. Если он продолжит карьеру игрока, то болельщики будут только рады.

— Каков был его вклад как генменеджера в результаты сборной на последней Олимпиаде?

— Естественно, огромный. Как и всех, кто был в той сборной. Ковальчук очень влиял на результат и был частью команды. Не буду вдаваться в подробности — трудно сказать что-то конкретное, потому что он делал всё, что должен был. И помогал нам постоянно.